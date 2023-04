Qual è la pizza con più calorie? La risposta è sorprendente!

Nelle ultime settimane sembra essersi diffusa una notizia: la pizza con meno calorie non sarebbe la tradizionale Margherita, ma un’altra varietà che ha sorpreso tutti. In realtà, questa affermazione è stata smentita da diversi esperti e nutrizionisti. Questi ultimi hanno precisato che la quantità di calorie dipende principalmente dagli ingredienti e dalla quantità di grassi utilizzati nella preparazione. Scopriamo i dettagli.

La pizza con più calorie è…

Ci sono diverse varianti di pizza più leggera rispetto alla classica Margherita. Per fare un esempio, la pizza al pomodoro e basilico è più leggera quando viene preparata con ingredienti di qualità, insieme ad una quantità moderata di formaggio. Quindi, la pizza con più calorie dipende da varie caratteristiche. Allo stesso modo, le pizze a base di verdure, come quella con zucchine e melanzane, possono rappresentare un’ottima alternativa per chi cerca un’opzione più sana. Ma ora veniamo a decretare la pizza con più calorie, tra le tantissime scelte sale sul Podio la pizza ai 4 formaggi con 350 calorie ogni 100 g, seguono la capricciosa con 320 Kcal e la quattro stagioni con 285 Kcal ogni 100 grammi.

Ecco quale tipo di pizza fa ingrassare di meno

E’ importante fare attenzione alla scelta degli ingredienti e alla quantità di condimenti usati poiché anche una pizza “leggera” può diventare calorica quando esageriamo con le porzioni o con gli abbinamenti durante la preparazione. Inoltre, come per ogni alimento, è fondamentale consumare la pizza con moderazione.