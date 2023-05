Quali sono gli accessori da avere con la friggitrice ad aria? Eccone uno appena uscito sul mercato

La friggitrice ad aria è un elettrodomestico sempre più popolare in cucina. Invece di immergere il cibo in olio caldo come una tradizionale friggitrice, con questo tipo di dispositivo è possibile cucinare il cibo circondandolo di aria calda. Questo significa che il cibo viene cotto in un ambiente più sano e senza l’aggiunta di grassi extra.

Cucinare con la friggitrice ad aria è così facile e veloce. Oltre a questo utensile per cucinare senza friggere l’olio, ci sono anche vari accessori disponibili sul mercato che possono migliorare ulteriormente l’esperienza di cottura in friggitrice ad aria. Vediamo quali sono i nostri alleati in cucina e se cerchi lo spruzzino per olio che davvero nebulizza leggi questo articolo.

Gli accessori per cucinare con la friggitrice ad aria

Uno di questi accessori per la friggitrice ad aria, uno degli ultimi usciti sul mercato è il separatore di alimenti, che consente di cucinare più di un tipo di cibo contemporaneamente senza mescolarli.

Ci sono anche accessori per creare patatine fritte e tocchetti di pollo in modo uniforme.

Oppure la teglia quadrata 20×20 comoda da utilizzare per preparare lasagne, timballi, frittate e tanto ancora.

Tutti accessori per la friggitrice ad aria unici e di grande aiuto per cucinare velocemente e in modo semplice.

Un altro accessorio indispensabile è la pinza in silicone e acciaio, utilissima per girare gli alimenti e prenderli una volta cotti.

I dettagli sugli accessori da usare con la friggitrice ad aria

Lo strumento per cucinare come la friggitrice ad aria è un’ottima opzione per persone che desiderano cuocere alimenti sani e gustosi in modo facile e veloce. Con l’aggiunta degli accessori appropriati, è sufficiente sperimentare vari tipi di cucina e personalizzare il tuo stile di cottura in modo che soddisfi le tue preferenze alimentari.

Per entrare nel dettaglio, il separatore di alimenti serve nella friggitrice ad aria per non mischiare i gusti, apposito per ricette specifiche. Oppure, il taglia patatine fritte è utile per farlo nel modo più veloce e preciso possibile. L’altro accessorio da utilizzare insieme alla friggitrice ad aria, come accennato, è la teglia quadrata: utile per cibi con forme diverse o più grandi.

Le griglie per carne, pesce e verdure e spiedini? Anch’esse servono per cuocere più hamburger contemporaneamente, per esempio: la migliore per cucinare la carne.

