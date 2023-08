Quali sono le conseguenze della Superluna sull’uomo?

Nella serata di ieri molte aree d’Italia hanno potuto ammirare una Luna particolarmente luminosa e apparentemente più grande, ma il picco è previsto questa sera 1 agosto con la Superluna dello Storione. (Super Sturgeon Moon)

Quando si ha la superluna?

La Superluna si ha quando coincidono il plenilunio, ovvero luna piena, con la sua minima distanza dalla Terra (o in prossimità di essa) che la fa apparire dunque di dimensioni maggiori. Nel caso specifico del 1 agosto, il nostro satellite in fase di plenilunio si troverà nella sua orbita ad una distanza ravvicinata dalla Terra, prossima al suo Perigeo, a soli 358.880 km. (La distanza minima assoluta in fase di Perigeo è comunque di 356.410 km).

Da cosa deriva il nome Superluna dello Storione?

Il nome Superluna dello Storione deriva dai nativi americani che la chiamavano così in quanto in questo periodo nei Grandi Laghi abbondavano gli storioni. In alternativa viene anche chiamata Luna del grano dato che ad agosto si mietono i campi.

Quali saranno le conseguenze della Superluna sull’uomo?

Uno studio scientifico pubblicato sulla rivista ‘Current Biology’ rivela che la Superluna può “alterare la struttura del sonno“. Il tempo per addormentarsi potrebbe essere prolungato di cinque minuti, la durata del sonno ridotta di circa 20 minuti, e con un sonno profondo peggiore del solito.

Le zone d’Italia dove si potrà ammirare con maggiore facilità?

In base alle condizioni meteo previste, a livello generale sarà osservabile con maggiore facilità su Valpadana, Liguria e al Centrosud, in particolare lungo i settori costieri (il comparto appenninico potrebbe infatti risentire di residua nuvolosità dovuta ai locali temporali pomeridiani/preserali previsti). Anche sulle Alpi ci saranno finestre per osservarla, ma qui fino a tarda sera potrebbero presentarsi locali rovesci o temporali a rovinare lo spettacolo, specie sul comparto alpino orientale.

31 Agosto 2023 vedremo la luna blu

La Super Luna Blu, sarà la seconda luna piena del mese. Denominata Super Blue Moon sarà la più grande luna piena in assoluto del 2023.

È prevista la sera del 31 agosto ad una distanza di 357.444 km, quindi ancora più vicina rispetto a quella di stasera. Un evento alquanto raro, che si verifica in genere ogni tre anni e che porta credenze popolari come trasformazione, abbondanza ed energie positive.