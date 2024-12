Quando arriva e a chi spetta la tredicesima a dicembre

Ormai ci siamo: a dicembre 2024 arriverà la tredicesima per dipendenti pubblici, privati e pensionati. I lavoratori dovrebbero ricevere lo stipendio aggiuntivo entro il giorno 24, mentre i pensionati si vedranno accreditare la tredicesima con il cedolino di dicembre, in arrivo nei primi giorni del mese.

In questo articolo andiamo a scoprire quando arriva la tredicesima per lavoratori e pensionati.

La tredicesima per i lavoratori e pensionati

I primi dipendenti pubblici a ricevere la tredicesima, saranno gli insegnanti delle scuole materne ed elementari. Il giorno stabilito è il 14 dicembre che però, essendo di sabato, vedrà un leggero anticipo e il pagamento sarà effettuato il 13 dicembre. Tutti gli altri dipendenti statali, invece, dovranno aspettare lunedì 16 dicembre.

Per quanto riguarda i lavoratori privati, la data è diversa a seconda delle condizioni del contratto. Ad ogni modo, nella stragrande maggioranza dei casi, il pagamento avverrà tra il 15 e il 20 del mese di dicembre. Ci sono però alcune eccezioni, pensiamo ad esempio ai metalmeccanici che riceveranno il pagamento entro il 24 dicembre.

La tredicesima ai pensionati sarà pagata direttamente nel cedolino del mese di dicembre. Chi ha l’accredito diretto sul conto corrente o alle Poste, riceverà il pagamento il 2 dicembre. Gli altri invece potranno ritirarla nei giorni successivi.

Come si calcola l’importo della tredicesima

Come detto, la tredicesima spetta a tutti i lavoratori dipendenti, sia nel settore pubblico che privato, e per i pensionati. Sono invece esclusi i lavoratori autonomi e titolari di Partita Iva.

La somma della tredicesima dipende dal numero di mesi di lavoro o di pensione. Di fatto bisogna dividere la propria retribuzione mensile lorda per dodici, moltiplicando poi il risultato per il numero di mesi di lavoro o di pensione.

In sostanza, chi ha lavorato per tutto l’anno otterrà una mensilità in più, chi ad esempio ha lavorato sei mesi riceverà la tredicesima pari a circa la metà del proprio stipendio.