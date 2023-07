Quanto costa il cappuccino d’oro ? È incredibile

È pazzesco il prezzo del cappuccino d’oro con latte di bufala: una invenzione innovativa unica per il settore alimentari e bevande. Ma quanto costa un cappuccino d’oro con latte di bufala? Il suo nome è Golden Cappuccino e sta facendo impazzire tutti, sia per la sua bontà che per il suo valore.

Costo del Golden Cappuccino

Viene definito così: Golden Cappuccino, una novità dal prezzo assurdo, paragonabile ad un dessert per chi lo ha inventato e non solo per il prezzo alto. Lo chef italiano emigrato negli Stati Uniti, Giuseppe Bruto, ha avuto questa idea (attirando l’attenzione del New York Time): il cappuccino d’oro.

Latte di bufala e non il classico latte vaccino: è proprio questa la diversità di tale bevanda con latte e caffè. Composto da caffè Miscela d’Oro della Sicilia, insieme al latte e alla foglia d’oro, diventa più denso e intenso rispetto al tradizionale. Il prezzo per assaggiare il Golden Cappuccino nei ristoranti di Bruno è di ben 20 dollari.

Il prezzo del cappuccino in generale

In Italia, il cappuccino costa circa sui 2 euro. Per fare un esempio, nel 2021 la media era pari a 1,50 euro. Oggi il prezzo del solito cappuccino costa circa 1,50 euro.

Fonte: The New York Times