Quanto costa il panettone artigianale di Cracco e il cenone di fine anno di Canavacciuolo

Carlo Cracco e Canavacciuolo sono due grandi chef italiani dalle mille virtù. Si avvicina il Natale e sta per finire l’anno 2019, vediamo insieme quanto costa un panettone artigianale firmato e il cenone di fine anno.

Il panettone artigianale di Cracco

Si parte da una modica cifra di 10 euro per un mini Panettone Milano da 100 grammi. Per i più golosi c’é il panettone albicocca e cioccolato che costa 25 euro per mezzo chilo e 40 euro per 1 chilo. Infine arriviamo a quello più costoso un Panfico all’interno di una scatola di latta per 47 euro.

I prezzi dei panettoni artigianali di Cracco non sono proibitivi, anche perché paragonati ai prezzi indicati sul menù del suo Ristorante Cracco in Galleria a Milano, li definiremo quasi modesti.

Sapete quanto costano i dessert nel suo ristorante?

Dessert al cioccolato, croccante di fagioli germogliati, gelato alle lenticchie e vaniglia – 34 €

Albicocca alla vaniglia, biscotto allo zucchero muscovado, cioccolato biondo e frangipane – 36 €

Selezione di frutta ghiacciata – 36 €

Crocchetta di cioccolato gianduia, chinotto al Maraschino e caviale – 50 €

Millefoglie caramellata, mela all’olio extravergine, gelato alla crema e alloro – 34 €

Crema bruciata al tè bergamotto, mandarini fondenti e noci di pecan – 36 €

Ora vediamo il prezzo del cenone di capodanno dello chef Canavacciuolo presso Villa Crespi.

Il cenone di fine anno di Canavacciuolo che prezzo avrà?

Canavacciuolo, giudice di Masterchef é impegnato nella preparazione del cenone di San Silvestro nella sua Villa Crespi. Una location mozzafiato sul lago d’Orta, in Piemonte.

Il menù del cenone di fine anno

Stuzzichino dello Chef; branzino e caprino; erbe spontanee e mela verde; carne cruda di Boves; ostrica e caviale Asetra; tonno vitellato

Plin di anatra, zuppetta di fegato grasso, latte di bufala, linguina di Gragnano, calamaretti, salsa al pane di segale, suprema di piccione, fegato grasso al grué di cacao, salsa al Banyuls, zampone, brodo di lenticchie, scampo in tempura

dessert babà e code di aragosta

Quale sarà il prezzo finale per questa cena gourmet? Vi sveliamo il conto, 300 euro a persona, bevande escluse. Il prezzo non é proibitivo, visto il menù e la location. Poi non dimentichiamo che il ristorante di Canavacciuolo é stato eletto dagli utenti di Tripadvisor come il migliore in tutto il mondo.

C’è anche il menù pranzo Natalizio da Canavacciuolo, al prezzo di 190€ a persona

Il menù stuzzichino dello Chef; gamberi, tartare di mozzarella, puntarelle, cime di rapa; castagne, porro e baccalà; gnocchetti di sgombro, alghe marine, tartufo di mare; plin di broccoli, acciuga, latte di bufala; maialino da latte, sedano e radice di cerfoglio; il dessert e il panettone.

Esiste inoltre, la possibilità di soggiornare in una suite a Villa Crespi per tre notti, il prezzo in questo caso é lecito che salga, sono 1.339,50 € a persona compreso un massaggio.