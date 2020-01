Quanto esercizio fisico devi fare per perdere peso

Per perdere più velocemente peso è fondamentale non solo la dieta ma anche porre in essere un’adeguata attività fisica



Se hai intenzione di perdere peso è sicuramente importante porre in essere l’attività fisica. È risaputo infatti che fare sport aiuta il proprio corpo a perdere grassi in eccesso, ed aiuta a raggiungere lo scopo prefissato dalla dieta dimagrante che si porta avanti. Per perdere peso in modo efficace il binomio da seguire è dieta e attività fisica.

È risaputo che per perdere circa 500 grammi di grasso in sette giorni è doveroso creare un deficit calorico di 500 calorie al giorno. Se pur ciò dovesse accadere non è detto che il corpo effettivamente perda i 500 grammi nel lasso di tempo di riferimento. Se invece il deficit calorico viene integrato da una adeguata attività fisica il discorso cambia e i tempi necessari per perdere peso si accorciano esponenzialmente.

Serve equilibrio tra dieta e attività fisica

Ovviamente è fondamentale creare un equilibrio nell’attività fisica, c’è chi si allena troppo e se non si è abituati ad un regime di sforzo adeguato si rischia di affaticare troppo la massa muscolare. C’è invece chi, al contrario, si allena troppo poco per percepire un miglioramento fisico e quindi non vedra i risultati tanto sperati.

Allenamento adeguato e resistenza

Secondo un recente studio condotto dall’American College of Sports Medicine, per ridurre il proprio peso è fondamentale porre in essere un programma di esercizio cangiante. Una prima fase “moderata” per poi passare in modo graduale ad una fase “Intensa” per 150 / 250 minuti a settimana. È ovvio che oltrepassare la soglia dei 250 minuti (senza esagerare) tenderà a velocizzare il procedimento di perdita peso.

Programma di allenamento per perdere peso

Dunque allenarsi per 150 o 250 minuti a settimana implica sacrificare solo 22 o 35 minuti al giorno, ma cosa occorre fare in questi minuti per sfruttarli al massimo? È innanzitutto importante cambiare regime alimentare e ridurre l’apporto calorico per sfruttare al meglio i minuti che decidiamo di dedicare al nostro benessere fisico.

Esercizio fisico in palestra o a casa?

Dopodiché è altrettanto importante sottolineare come non sia necessario andare in palestra per perdere peso. È possibile infatti fare esercizi presso la propria abitazione, andare in bicicletta, uscire per farsi una corsetta, o dedicarsi a delle lunghe passeggiate.

Ecco una lista di esercizi che aiutano a perdere 500 grammi in una settimana:

In esecuzione: 40 minuti al giorno

Camminata: 2 ore al giorno

Nuoto: 40 minuti di nuoto vigoroso al giorno

Bicicletta: 1 ora al giorno

Esercizi aerobici: 1 ora al giorno

