Rai Cinema per la Giornata Mondiale dell’Arte

In occasione della Giornata Mondiale dell’Arte Rai Cinema presenta la collaborazione con l’art-influencer e content creator italiano Roberto Celestri. Una sinergia che vuole sfruttare le potenzialità della co-creazione, dei linguaggi innovativi e dello storytelling digitale in un’ottica di divulgazione culturale.

Per l’occasione è stato infatti rilasciato

il primo contenuto nato da questa collaborazione: un video che racconta attraverso lo sguardo innovativo del giovane creator le meraviglie artistiche di Firenze dove Rai Cinema ha presentato lo scorso 25 marzo in occasione del Dantedì un progetto multipiattaforma dedicato alla Divina Commedia.

I numeri del progetto dimostrano il successo dell’iniziativa:

i due cortometraggi “Inferno” e “Purgatorio” prodotti da ETT Gruppo Scai pubblicati su RaiPlay hanno raggiunto 100.000 visualizzazioni nella prima settimana di programmazione e il percorso edutainment dedicato alla Selva Oscura realizzato all’interno del metaverso di Rai Cinema su The Nemesis, piattaforma di intrattenimento che offre innovative esperienze di realtà virtuale, ha registrato 8000 accessi in soli 3 giorni.

La collaborazione con Roberto Celestri, nata per raccontare in un modo originale e innovativo uno dei capolavori della letteratura e della poesia mondiale, ha l’obiettivo di sfruttare tutte le potenzialità della comunicazione digitale e dei social media per diffondere la bellezza dell’arte e della cultura, raggiungendo un pubblico sempre più vasto e trasversale.

La versatilità del linguaggio di Roberto Celestri offre uno sguardo unico sulle meraviglie artistiche del nostro Paese, creando un dialogo vivace e stimolante tra tradizione e innovazione.