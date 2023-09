Raimondo Todaro rompe il silenzio: “Ecco come va con Francesca”

Raimondo Todaro è stato tra gli ospiti del weekend del di Verissimo. L’ex volto di Ballando con le stelle è stato confermato come coach ad Amici, dove collaborerà ancora una volta con la moglie Francesca Tocca. I due sono legati da tempo e hanno anche una figlia, hanno superato una prima crisi e recentemente si è parlato della possibilità che si fossero detti addio ancora una volta.

Durante l’estate Todaro e Tocca hanno infiammato il gossip. Molti i rumors che hanno sostenuto che i due siano prossimi alla seconda separazione, voci che non hanno trovato alcun fondamento, ma che hanno alimentato la cronaca rosa. Nel salotto di Silvia Toffanin il ballerino ha ammesso che con Francesca sono soliti vivere alti e bassi, ma alla fine riescono sempre a ritrovarsi. Il loro è un amore sincero e in alcune circostante vive dei distacchi, ma per i due artisti è tutto normale:

“Con Francesca è un amore ballerino, ci conosciamo da piccoli. Va tutto bene, siamo birichini. Ci amiamo tanto, ma ci sono alti e bassi. Quest’estate abbiamo avuto una discussione in un ristorante. Lei è molto impulsiva e quindi si è alzata per schiarirsi le idee e così sono nati i gossip. Lei non mi ha mai dato modo di essere geloso, ma di base sono gelosissimo. Se ci fosse motivo lo sarei molto da bravo siciliano“.

Raimondo Todaro: “Ho avuto due tumori“

Il coach d‘Amici è pronto a tornare nella scuola. Ha superato i contrasti avuti la scorsa stagione con Maria de Filippi ed è stato confermato nel suo ruolo. Un impegno che lo appaga in modo totale. A Silvia Toffanin Todaro ha anche confessato d’aver avuto due tumori maligni scoperti per caso dopo la rimozione dell’appendicite:

“Stavo entrando in sala prove con Lorella e la Maestra Celentano e mi arriva la telefonata. Mi hanno detto che avevo due tumori maligni. Il lavoro è stata la mia fortuna. Mi operavo e tornavo, anche se fisicamente ero a pezzi. Cercavo di sorridere e di non far vedere a nessuno che stavo male. Non volevo che mi guardassero con occhi diversi e che mi trattassero male. Per adesso sono fuori pericolo.” Il momento difficile oggi è passato, e l’ex ballerino di Ballando con le stelle ha ritrovato la sua serenità privata, ma anche professionale.