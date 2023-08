Regno Unito, un’infermiera ha ucciso 7 neonati. “Davo loro latte e insulina”

In Inghilterra, l’infermiera trentatreenne Lucy Letby, è colpevole di aver causato la morte di sette neonati e di aver tentato l’omicidio di altri bambini mentre si trovava all’ospedale, tra l’estate 2015 e 2016.

Il verdetto è stato pronunciato al termine del processo presso il Manchester Crown Court. Si sostiene che la donna abbia agito per attrarre l’attenzione di un medico sposato di cui era innamorata.

Le parole della donna: “Sono una persona orribile“

La maggior parte degli omicidi è stata commessa durante i turni notturni, lontano da occhi indiscreti. La trentatreenne avrebbe avvelenato alcune delle sue giovani vittime iniettando insulina, mentre ad altre avrebbe somministrato aria o latte forzatamente. Quando la polizia ha perquisito la sua abitazione, ha trovato un biglietto scritto a mano in cui la donna ammetteva i terribili delitti commessi. “Sono una persona orribile e malvagia. Li ho uccisi intenzionalmente perché non ero abbastanza capace di prendere cura di loro“, aveva scritto.

Il capo procuratore del Crown Prosecution Service ha informato Reuters che al momento dei fatti, Letby era stata incaricata di proteggere alcuni dei bambini più vulnerabili: “I suoi colleghi non erano consapevoli che tra di loro si nascondeva un’assassina. Ha fatto del suo meglio per nascondere i suoi crimini, variando i metodi con cui ha ripetutamente arrecato danni ai bambini affidati alle sue cure“.

La relazione segreta con il medico

L’accusa ha sostenuto che Letby aveva intrapreso una relazione segreta con un medico sposato che lavorava presso il Countess of Chester Hospital e che non può essere identificato per ragioni legali. Nonostante ciò, l’infermiera ha costantemente negato queste affermazioni. I messaggi di testo presentati in tribunale hanno rivelato che la coppia si scriveva regolarmente, scambiandosi emoji a forma di cuore e incontrandosi più volte al di fuori del lavoro, compreso un viaggio di un giorno a Londra, persino dopo che Letby era stata rimossa dall’unità neonatale nel luglio 2016.