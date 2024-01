Retribuzione lavoro domestico: ecco gli importi degli stipendi per colf, badanti, baby sitter e collaboratori

L’8 gennaio è stato siglato dalla Commissione Nazionale un nuovo accordo sulla retribuzione del lavoro domestico. Ha introdotto dal 1 gennaio 2024 novità importante su stipendi e, soprattutto, su paghe orari di colf, badanti, baby sitter e collaboratori di casa.

Tutto quello di cui molte famiglie e lavoratori e lavoratrici hanno bisogno per portare avanti impegni di casa, come spesa e pulizia e cura dei bambini o degli anziani. Il nuovo accordo retributivo è stato raggiunto tra associazioni di datori di lavoro, sindacati e associazioni di categoria. Tutti gli importi sono aggiornati considerando la variazione dei prezzi Istati che quest’anno è allo 0,7%.

Lavoro domestico 2024: ecco gli importi delle retribuzioni

Vediamo lo stipendio di un lavoratore domestico con queste caratteristiche: convivente, 10 ore giornaliere non consecutive, totale ore settimanali 54. Dal primo gennaio riceve questi importi.

livello A: 729,25 euro al mese;

livello A super: 861,86 euro al mese;

livello B: 928,15 euro al mese;

livello B super: 994,44 euro al mese;

livello C: 1.060,76 euro al mese;

livello C super: 1.127,04 euro al mese;

livello D: 1.325,92 euro, con indennità pari a 196,07 euro

livello D super: 1.392,21 euro, con indennità pari a 196,07 euro.

Lavoratori domestici conviventi con turno pomeriggio sera, dalle 14 fino all 22. Questi gli importi orari:

livello A: 5,30 euro all’ora;

livello A super: 6,24 euro all’ora;

livello B: 6,62 euro all’ora;

livello B super: 7,03 euro all’ora;

livello C: 7,42 euro all’ora;

livello C super: 7,83 euro all’ora;

livello D: 9,03 euro all’ora;

livello D super: 9,41 euro all’ora.

I lavoratori domestici non conviventi full time, potrebbero ricevere stipendi mensili che partono da 662 euro fino a 769 euro. Le 40 ore possono essere anche non consecutive e distribuite su cinque o sei giorni lavorativi.

Invece ecco gli stipendi per i domestici per assistenza notturna, conviventi o non e con carichi di cura per soggetti autosufficienti e non autosufficienti.

Livello B super: 1.143,60 euro al mese per assistenza a soggetti autosufficienti;

livello C super: 1.296,09 euro al mese per assistenza a soggetti non autosufficienti;

livello D super: 1.601,09 euro al mese per assistenza a soggetti non autosufficienti.

Indennità oraria per baby sitter

Baby sitter impegnati con bambini fino al sesto anno di età oltre al minimo retributivo possono ottenere indennità mensile pari a 130,78 euro e 91,63 euro, 0,79 euro orari per lavoratori conviventi.