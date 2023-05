Richiamato caffè: marca e lotti da non consumare

Il Ministero della Salute ha emesso un richiamo riguardante diversi lotti e formati di Caffè Arabica 100% prodotti da Filicori Zecchini a causa di “rischio chimico”. È stato riscontrato che tali prodotti presentano tracce di ocratossina oltre i limiti, una sostanza chimica nociva.

È fondamentale sottolineare che tutti i prodotti interessati riportano il marchio Filicori Zecchini, ma sono stati prodotti da G.I.Fi.Ze. Spa presso lo stabilimento situato in via Lombardia 55, Osteria Grande (Bologna).

- Advertisement -

Ecco i prodotti e i lotti soggetti al richiamo:

Caffè Arabica 100% Bipack g. 250×2 – lotti La7165, LA7202, LA7039, LA7205, La711 – scadenza o termine minimo di conservazione 24 mesi

Caffè Arabica 100% g. 250 moka – lotti LA7129, LA7069, LA7214 – data di scadenza o termine minimo di conservazione 24 mesi

Caffè 100% Arabica in grani g. 340 – lotti LA7105, LA7207, La7230, La7063, LA7009- data di scadenza o termine minimo di conservazione a 24 mesi

Caffè Macinato Fresco 100% Arabica g. 180 – La7084, LA7252, La7236, LA7154, LA7239, LA7008, LA6970 – data di scadenza o termine minimo di conservazione 24 mesi

Una delle 4 schede del ministero della Salute

In conformità con questa notifica alimentare, si consiglia vivamente di non consumare i seguenti prodotti e lotti specifici, ma di restituirli immediatamente al punto vendita per ottenere un rimborso.

Cosa è L’ocratossina

L’ocratossina A (OTA) è una micotossina prodotta da alcuni tipi di muffe appartenenti ai generi Aspergillus e Penicillium. Può essere presente in diversi alimenti, tra cui cereali, caffè, uva, vino, spezie e frutta secca.

- Advertisement -

L’OTA è un contaminante alimentare che può essere tossico per gli esseri umani e gli animali. È considerata cancerogena e può avere effetti negativi sul sistema renale, epatico e immunitario. È un accertato cancerogeno per gli animali, ma non esistono dati sufficienti per dimostrarne la cancerogenicità per l’uomo.