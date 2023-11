Rigatoni agli aromi, il piatto anni 90′ facilissimo e veloce

I rigatoni agli aromi sono un primo piatto veloce e profumatissimo da fare praticamente ad occhi chiusi. Sono presenti ingredienti che tutti abbiamo in casa, quindi può essere anche una “preparazione di emergenza” nel caso si abbiano ospiti dell’ultimo momento.

Questo è un sugo che riposta a sapori anni ’90 per via della panna, ma non è assolutamente un ingrediente che prevarrà sugli altri. Alternativa al classico piatto di pasta al pomodoro, questa ricetta darà verve alla vostra cena.

Se volete cimentarvi in altri primi ecco come fare gli Spaghetti con tonno e limone.

Ingredienti rigatoni agli aromi per 6 persone

480 g rigatoni

500 g passata di pomodoro

10 foglie di salvia fresco

2 spicchi di aglio

sale q.b.

olio extra vergine q.b.

prezzemolo fresco q.b

4 rametti rosmarino

origano secco q.b.

50 g panna da cucina

Procedimento

Lavate tutti gli aromi freschi ed asciugateli bene. Tritateli insieme all’aglio sul tagliere con una mezzaluna o a coltello. Deve essere un trito grossolano.

Mettete l’olio sul fuoco in una casseruola e, quando è caldo, buttate dentro il trito. Girate e fate soffriggere per qualche minuto.

Aggiungete la passata di pomodoro, girate bene e fate cuore per 15/20 min a fuoco vivace, girando ogni tanto. Aggiustate di sale.

Mentre i rigatoni cuociono in acqua salata, aggiungete la panna nel sugo e fate ritirate per qualche minuto.

Scolate la pasta direttamente dentro il sugo e girate per bene. Buon appetito!

Consigli

Potete anche usate i pelati ma frullateli con il minipimer. Potete gustare la pasta agli aromi con o senza parmigiano.



Il dosaggio degli aromi può essere modificato tranquillamente a seconda dei vostri gusti. Questo è un sugo che va molto d’accordo con tutta la pasta corta, meno con gli spaghetti.