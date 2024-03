Riparte il bonus per le colonnine elettriche: domande fino al 20 giugno

Ottime notizie per i possessori di veicoli elettrici, infatti il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha ufficializzato la riapertura, dal 15 marzo, dello sportello per il bonus dedicato all’acquisto e installazione di colonnine di ricarica.

Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta e come può essere richiesto.

Bonus colonnine elettriche: riapre lo sportello

Dopo la prima apertura nei mesi di ottobre e novembre 2023, riapre nuovamente lo sportello per il bonus colonnine elettriche. Sono disponibili oltre 70 milioni di euro e l’obiettivo è quello di incentivare il più possibile la mobilità elettrica.

Nel dettaglio, i 70 milioni di euro sono riservati per l’acquisto e l’installazione di strutture di ricarica di valore complessivo inferiore a 375.000 euro da parte di imprese. Inoltre, 8,75 milioni di euro sono destinati all’acquisto e installazione di strutture di ricarica con un valore complessivo pari o superiore a 375.000 euro da parte di imprese e 8,75 milioni di euro per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti.

Come funziona il bonus colonnine elettriche

Il bonus colonnine, destinato a imprese e professionisti, copre l’acquisto e l’installazione di colonnine di ricarica di auto elettriche per un importo pari al 40% delle spese ammissibili.

Può essere richiesto da imprese di qualsiasi dimensione e operanti in qualunque settore a patto di rispettare alcuni requisiti tra cui, per le aziende, il fatto di avere sede in Italia ed essere registrate e attive nel Registro delle Imprese.

Anche i privati professionisti possono richiedere il bonus colonnine elettriche, a patto di rientrare in alcuni requisiti come un volume d’affari non inferiore al valore delle strutture di ricarica.

Bonus colonnine elettriche: come fare domanda

Per fare domanda per il bonus colonnine elettriche c’è tempo fino alle ore 17.00 del 20 giugno 2024. La pratica deve essere presentata online tramite la piattaforma disponibile sul sito Invitalia, nella sezione Colonnine di ricarica elettrica.