Rosmarino nel forno a cosa serve? Un trucco facile da fare, che in pochi conoscono

Basilico, salvia, ma anche mentuccia e prezzemolo sono solo alcune delle spezie usate in cucina. Sono aromi che spesso hanno anche funzioni diverse oltre a quella d’insaporire i piatti. Tra quelle maggiormente usate c’è il rosmarino che ha un’aroma deciso, ma sobrio ed è perfetto per insaporire arrosti e pollo ma anche verdure e pesce.

Il rosmarino ha anche una funzione particolare, che non tutti conoscono

Avete mai provato a mettere un ramo di rosmarino in forno? Non immaginate cosa può succedere. Una volta che scoprirete la sua funzione e gli effetti procurati non ne potrete più fare a meno. Ecco come fare, ma soprattutto quando farlo. Oltre che come aroma in cucina il rosmarino ha altre funzioni: allontana alcuni insetti, è un ottimo energizzante e può essere usato nell’armadio per allontanare i cattivi odori.

Rosmarino nel forno, cosa succede?

Nonostante i multi usi del rosmarino e la sua popolarità non tutti sanno che se si mette un ramo di questa spezia nel forno succede qualcosa che stupirà tutti gli ospiti. Va inserito un ramo folto e va lasciato nel forno a 180° per una decina di minuti. Ecco cosa succederà in pochi minuti: la casa si inebrierà di un’aroma inaspettato che profumerà ogni ambiente dell’abitazione.

Rosmarino, ecco come preparare i sacchetti per profumare gli ambienti

Il trucco del forno non è noto a tutti, anche se quando si cuoce il pollo ben condito con il rosmarino il profumo inebria la casa. Se si vuole utilizzare la spezia come profumatore basterà preparare dei sacchettini con le foglie di rosmarino, chiuderle bene e metterle nei vari ambienti: il profumo conquisterà davvero tutti.

Insomma anche il rosmarino come il limone e anche altre spezie ha molteplici funzioni e non va usato solo per cucinare. Provate ne rimarrete conquistati!