Rotoli di pancarré con formaggio filante e wurstel in friggitrice ad aria

A nessuno o quasi va di cucinare tanto e spesso la salvezza arriva da ricette semplici ma sfiziose. Questo è il caso dei rotoli di pancarrè con formaggio in friggitrice ad aria. A prepararli ci metterete non più di 10 minuti a cuocerli anche mentre, a mangiarli molto di meno. Usate ingredienti freschi e sani e vedrete che questo piatto riuscirà a dare il meglio di se. Ottimi per un aperitivo o per un antipasto, conquisterà tutti i vostri commensali.

Se volete cimentarvi in altro ecco anche come fare Polpette di carne morbidissime in friggitrice ad aria, vi sveliamo il segreto.

Ingredienti rotoli di pancarrè formaggio e wurstel in friggitrice ad aria

8 fette di pancarrè grandi

8 fette di sottilette o formaggio a fette

8 wurstel

Farina q.b.

2 uova

Pangrattato q.b.

formaggio grattugiato q.b

Procedimento

Appiattite le fette di pancarrè con un mattarello in modo che siano più sottili e facili da arrotolare. Riempitele con le fette di formaggio e un wurstel, formate dei rotoli sigillando la parte estena con un po di uovo spennellato. Avvolgete ogni rotolino con pellicola trasparente e metteteli a riposare in frigorifero per circa 1 ora, in modo che mantengano la forma durante la cottura.

Panatura

Preparate tre piatti: uno con la farina, uno con le uova sbattute e uno con il pangrattato e formaggio grattugiato. Prendete i rotoli dal frigorifero e passateli prima nella farina, poi nell’uovo sbattuto e infine nel pangrattato, assicurandovi che siano ben ricoperti in ogni passaggio.

Cottura

Preriscaldate la friggitrice ad aria a 200°C per alcuni minuti. Mettete poi i rotoli nel cestello e date dei puff di olio spray. Cuocete per circa 10/12 minuti o finché diventano dorati e croccanti. Una volta cotti, toglieteli dalla friggitrice ad aria e serviteli caldi. Le tempistiche potrebbero variare in base alla marca della vostra friggitrice.

Consigli

Potete utilizzare anche fette di pancarrè integrale, farcendole con prosciutto cotto e mozzarella, quindi cuocete i rotoli in friggitrice ad aria come da ricetta base. Il risultato sarà altrettanto delizioso, ma con un tocco più nutriente.