Sai che puoi usare il dentifricio per profumare le mani

Il dentifricio è un prodotto utilizzato principalmente per la pulizia dei denti e l’igiene orale. È una sostanza gelatinosa o cremosa che contiene una combinazione di ingredienti specificamente formulati per contribuire alla rimozione della placca, al mantenimento di denti sani e all’eliminazione del cattivo odore orale. Conosci gli ingredienti tipici del dentifricio? Te li elenchiamo in breve:

Fluoruro: È uno dei componenti principali ed è aggiunto per aiutare a prevenire la formazione di carie e rinforzare lo smalto dei denti. Agenti detergenti: Come il laurilsolfato di sodio, sono responsabili della formazione di schiuma durante lo spazzolamento e aiutano a rimuovere la placca e i residui di cibo. Abrasivi: Come il carbonato di calcio o il biossido di silicio, sono presenti per aiutare a rimuovere le macchie superficiali dai denti e favorire una pulizia efficace. Agenti leganti e umettanti: Questi ingredienti conferiscono consistenza al dentifricio, consentendo di aderire allo spazzolino e distribuirsi uniformemente sulla superficie dei denti. Aromi: Aggiunti per conferire un piacevole sapore alla bocca e una sensazione di freschezza dopo lo spazzolamento. Additivi specifici: Alcuni dentifrici possono contenere ingredienti aggiuntivi come estratti di erbe, oli essenziali, agenti sbiancanti o sostanze per la sensibilità dei denti, per soddisfare esigenze specifiche.

Il dentifricio viene utilizzato applicandone una piccola quantità sullo spazzolino da denti umido e spazzolando i denti per almeno due minuti. Durante lo spazzolamento, il dentifricio aiuta a rimuovere la placca batterica, le macchie superficiali e i residui di cibo, contribuendo così a mantenere una buona igiene orale e una bocca fresca.

Ma oltre all’ottimo lavoro della pulizia dei denti, il dentifricio può essere utilizzato per cose che non ti aspetteresti mai. Gli stessi ingredienti che aiutano a sbiancare i denti possono anche lenire alcuni disturbi comuni, per esempio far brillare gli oggetti ed eliminare macchie e odori pungenti, ma non solo….. Leggi questi trucchi su come può essere utilizzato il dentifricio.

Allevia l’irritazione da punture di api e punture di insetti. Applica una piccola quantità di dentifricio sulla puntura/morso per fermare il prurito e ridurre il gonfiore. Il dentifricio asciuga la ferita e la aiuta a guarire più velocemente.

Rimuove i segni dei pastelli dalle pareti. Strofina delicatamente un panno umido con dentifricio sulla parete con segni di pastelli e guarda come scompariranno per magia. La parte migliore è che non rimuoverà la vernice dalle pareti.

Previene l’appannamento degli specchi. Con una spugna strofina il dentifricio in crema sugli specchi e puliscilo accuratamente con un panno delicato. Il successo è garantito: non avrai mai più il problema dei vetri appannati e della condensa. Questo trucco ti aiuterà a risparmiare tempo durante la routine mattutina, non aspetterai più che lo specchio si schiarisca.

Rimuove i graffi dalle scarpe sporche. Applica il dentifricio direttamente sull’area sporca o graffiata, quindi strofina con una spazzola e pulisci. Le macchie ostinate possono richiedere un altro pò di dentifricio o più applicazioni per essere rimosse completamente.

Fa brillare gioielli in argento. Strofina il dentifricio sui gioielli e lascialo per tutta la notte. Puliscili con un panno morbido al mattino seguente. Alcuni consigliano di pulire anche le pietre preziose come i diamanti, ma noi lo sconsigliamo.

Rimuove i graffi su DVD e CD. Questa tecnica funziona bene solo se ci sono graffi superficiali e macchie. Applica uno strato sottile di dentifricio sul disco, strofina delicatamente e risciacqua. Ripeti il ​​processo se ci sono molti graffi.

Riduce le dimensioni di un brufolo. Applica il dentifricio sulla zona interessata la sera prima di andare a letto e lavalo via al mattino. Il dentifricio asciugherà l’area e accelererà il processo di guarigione facendo scomparire i brufoli.

Deodora le mani. Cibi pungenti, prodotti per la pulizia e fragranze possono rimanere sulle tue mani, non importa quante volte le lavi. Prova a lavarti le mani usando una piccola quantità di dentifricio oltre ad utilizzare acqua e sapone.

Riempi i piccoli fori dei chiodi nei muri. Spremi il dentifricio nel foro e utilizza una spatola per rimuovere il dentifricio in eccesso. Lascia asciugare il dentifricio e il tuo muro sembrerà come nuovo. Se necessario, puoi anche ritoccare la vernice.