Sale grosso non solo in cucina, ecco 5 cose che non conoscevi

Dalla cucina alla casa, il sale grosso, ottenuto da cristalli di cloruro di sodio non raffinati, si caratterizza per la sua struttura granulosa e dimensioni maggiori rispetto al sale da tavola. Le sue proprietà esfolianti e disinfettanti lo rendono un alleato nella pulizia e nella cura della pelle, oltre a conferire sapore e texture in cucina.

Dal punto di vista alimentare, il sale grosso è spesso utilizzato per insaporire e aggiungere consistenza ai piatti. La sua struttura granulosa lo rende ideale per il cosiddetto “sale a fiocchi”, che può essere sparsi su carne, pesce e verdure prima della cottura. In questo articolo vedremo che gli usi e i benefici sono anche per la pulizia domestica.

Sale grosso contro calcare, muffa, umidità, cattivi odori, macchie sul vetro

Sale grosso contro il calcare dei sanitari del bagno e dei rubinetti della cucina. Inserite all’interno di un flacone spray: un bicchiere di sale grosso mescolato ad aceto bianco riscaldato, fate amalgamare bene i due ingredienti prima di utilizzarlo, spruzzatelo sulle superfici interessate, fate agire qualche minuto, risciacquate abbondantemente utilizzando una spugna.

Sale grosso contro la muffa: create questa pasta densa per eliminare il terribile fungo che rovina pareti, mobili e stanze della casa. Mescolate un bicchiere di sale grosso a succo di limone, otterrete la consistenza di un gel. Spalmatelo sulla muffa e fate agire per almeno un’ora. Questi due ingredienti, utilizzati spesso prevengono la formazione della muffa.

Umidità e sale grosso: il famoso ingrediente da cucina è in grado anche di eliminare l’acqua o il vapore acqueo in eccesso da stanze o superfici, chiaramente cercate il più possibile di non favorire l’umidità in casa, in rete ci sono diverse guide dedicate all’argomento. Cosa fare? posizionate il sale grosso in bicchieri o piccoli deumidificatori di porcellana, distribuiteli dove l’umidità è più presente. Potete utilizzare anche dei sacchetti, questi vengono anche collocati sotto il materasso per prevenirne l’umidità, in bottiglie di plastica bucherellate.

Il sale grosso all’interno di bicchieri o deumidificatori ampi, aiuta anche ad eliminare i cattivi odori, è utile all’interno del frigorifero, nei rispostigli, nelle dispense, nelle aree della cucina o del bagno. Potete mescolare sale e alcune gocce di olio essenziale per avere insieme un deumidificatore, un profumatore e un allontanatore di muffe.

Vetri macchiati da aloni. Prendete semplicemente un panno morbido e imbevetelo con una soluzione di acqua e sale grosso, olio di gomito sui vetri e soprattutto sulle macchie ostinate, c’è chi afferma che non ci vuole molta forza, potete anche spruzzare acqua e sale grosso con un flacone spry, lasciare agire, passare sul vetro un panno in microfibra o cotone puliti.