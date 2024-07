Salsiccia e peperoni in friggitrice ad aria, ecco come farli insieme [ VIDEORICETTA ]

La friggitrice ad aria è diventata un elettrodomestico indispensabile nelle cucine moderne, grazie alla sua capacità di cucinare in modo veloce. Una delle tante ricette più gustose e semplici da realizzare con questo strumento è senza dubbio la combinazione di salsiccia e peperoni.

Ingredienti salsiccia e peperoni in friggitrice ad aria

4 salsicce di maiale

4 peperoni piccoli (2 rossi e 2 gialli)

1 cucchiaio di olio

Sale e pepe q.b.

Spezie a piacere (es. Prezzemolo secco, origano, paprika, aglio in polvere)

Procedimento

Inizia lavando e tagliando i peperoni a quadratini non troppo piccoli. Taglia le salsicce a pezzi della lunghezza desiderata. Metti il tutto in una ciotola e aggiungi un cucchiaio di olio d’oliva, sale, pepe e le spezie che preferisci. Mescola bene per distribuire uniformemente il condimento. Disponi i pezzi di salsiccia e peperoni nel cestello della friggitrice ad aria, cercando di non sovrapporli troppo per permettere una cottura omogenea. Cuoci a 190°C per 20 minuti, girando spesso. Una volta terminata la cottura, trasferisci salsiccia e peperoni su un piatto da portata. Servi caldi, magari accompagnati da una fetta di pane rustico o una fresca insalata mista.

Videoricetta salsiccia e peperoni

Vantaggi della cottura in friggitrice ad aria

La friggitrice ad aria utilizza aria calda circolante ad alta velocità per cuocere gli alimenti, permettendo di ottenere piatti croccanti e gustosi con meno grassi rispetto alla frittura tradizionale. Questo metodo di cottura non solo riduce l’apporto calorico, ma preserva anche i nutrienti degli ingredienti, rendendo il pasto più salutare.

La ricetta di salsiccia e peperoni in friggitrice ad aria è un’ottima scelta per chi cerca un pasto veloce, sano e delizioso. In soli 20 minuti, con pochi ingredienti e senza il bisogno di accendere il forno, è possibile preparare un piatto ricco di sapore e perfetto per ogni occasione. Provala subito.