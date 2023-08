Samsung Food in cucina con l’intelligenza artificiale, già in distribuzione prima dell’Ifa 2023

L’Ifa è la più grande fiera internazionale di tecnologia che si tiene in Europa tra fine estate e autunno. Samsung sarà presente dal 1 al 5 settembre. Oltre a presentare la sua nuova piattaforma di domotica SmartThings, presenterà l’app già disponibile Samsung Food. Presentata in conferenza stampa, sarà disponibile di 104 paesi e in otto lingue, noi l’abbiamo già visitata tramite Google Store, oltre che per Android è disponibile anche per sistema operativo Apple.

Samsung Food: che cos’è, come funziona, come utilizzarlo

Principalmente, Samsung Food è un pianificatore di pasti. Piace a Forbes, TC e Women’s Healt. Finora, l’app è stata scaricata da più di un milione di utenti. I pianificatori dei pasti vanno molto per la cucina, sono app o software studiati anche da nutrizionisti ed esperti di alimentazione sana per offrire informazioni come calorie, ricette, dati nutrizionali, liste della spesa automatica, cucina guidata.

Samsung food è gratuita, è tradotta in italiano, ha anche un sito web collegato. All’interno si possono creare liste della spesa, menù pranzo e cena, colazione e snack mattutini o pomeridiani. C’è la condivisione social, le proprie liste di alimenti, i propri menù, la scelta di ingredienti o prodotti fatta si può condividere con altri utenti. Di seguito, alcune fotografie direttamente dall’app.

Intelligenza artificiale e sostenibilità

Samsung entra in casa con la sua nuova piattaforma e l’app per la cucina con l’intelligenza artificiale e una tecnologia di supporto domestico volto all’attenzione sui consumi, sulla sostenibilità.

Partendo da Samsung Food, l’AI crea piani di pasto giornalieri basati sulle preferenze alimentari, sui tipi di cucina preferiti e anche sui dati rilasciati agli untenti come preriscaldamento, timer, impostazioni di cottura. Insomma, tutti dati per cucinare ricette perfette e senza troppi consumi, una rivoluzione pronta per il 2024, l’app integra l’AI e riconosce gli alimenti attraverso la fotocamera.

La piattaforma SmarThings fa la stessa cosa con il resto della casa connessa, l’utilizzo di elettrodomestici, televisione, luce, tapparelle, viene monitorata in ottica di un miglior consumo elettrico che si traduce anche in risparmio sulla bolletta.