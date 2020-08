Per ascoltare comodamente la propria musica, sicuramente, le cuffie TWS di Samsung sono lo strumento ideale. In quanto, trattandosi di un dispositivo wireless, sono molto adatte da indossare durante una passeggiata, svolgendo attività sportive oppure durante la corsa.

Però, in base a quanto segnalato da alcuni utenti, sembrerebbe che in presenza di alcuni specifici fattori climatici, queste cuffie tendano a diventare inutilizzabili perché si surriscaldano troppo.

Come e perché le cuffie TWS di Samsung si surriscaldano

Senza ombra di dubbio, avere delle cuffie wireless come le TWS di Samsung è molto comodo, in quanto non avendo fili è difficile che durante l’utilizzo diventino insopportabili oppure di usurino. Però, sfortunatamente, sembra che questo dispositivo tenda a surriscaldarsi alla luce diretta del sole.

Questo problema è stato segnalato da alcuni utenti, i quali hanno segnalato l’impossibilità di utilizzare le cuffie, che per forza di cose vanno rimosse dalle orecchie, quando appunto si trovano ad utilizzarle in momenti in cui c’è il sole. A quanto pare, basta una breve esposizione ai raggi UV delle cuffie TWS di Samsung per diventare fastiosissime.

Infatti, subito dopo essersi surriscaldate iniziano a mandare un continuo segnale acustico, che si placa solo ed eclusivamente dopo che l’utente ripara il dispositivo dal solo e lo lascia raffreddare. Da quanto si è potuto apprendere, il problema sembrerebbe verificarsi proprio nel periodo estivo, quando le temperature esterne quasi ovunque raggiungono i 32°-38° C.

Ovviamente, è innegabile che si tratta di un impedimento molto fastidioso. In quanto, in molti (soprattutto gli sportivi) sono abituati a fare passeggiate, oppure attività all’aperto, specie con la bella stagione, ascoltando la musica con dispositivi wireless.

Al momento, Samsung non si è ancora espressa in merito alla questione, tanto è vero che il colosso attualmente non ha rilasciato nessuna nota ufficiale. In quanto, come abbiamo già detto sopra, a segnalare il problema sono stati alcuni utenti. Quindi, per maggiori dettagli aspettiamo che l’azienda produttrice rilasci la sua dichiarazione.