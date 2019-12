Sanremo 2020: al via l’8 gennaio la prevendita dei biglietti per il Teatro Ariston

Da Mercoledì 8 Gennaio 2020, dalle 9:00 alle 14:00, avrà luogo la prevendita degli abbonamenti per assistere al 70° Festival della Canzone Italiana, in programma al Teatro Ariston di Sanremo dal 4 all’8 Febbraio 2020, a prezzi invariati rispetto alla scorsa edizione. Gli abbonamenti alle cinque serate potranno essere prenotati esclusivamente attraverso una scheda da compilare on-line all’indirizzo: http://sanremo2020.aristonsanremo.com

Abbonamenti e biglietti del Festival di Sanremo



Il prezzo degli abbonamenti, fissato d’intesa con il Comune di Sanremo, è per la galleria, di 672,00 euro. L’abbonamento per la platea costerà invece 1.290,00 euro. I biglietti singoli di platea per le prime quattro serate, eventualmente disponibili, avranno un costo di 180,00 euro, mentre quelli per l’ultima serata di 660,00 € . Inoltre, i biglietti singoli della galleria per le prime 4 serate, qualora disponibili, costeranno 100,00 €, e per l’ultima serata: 320,00 euro.



Il biglietto alle serate del Festival della Canzone Italiana è nominativo, con stampa sul biglietto stesso del nome, cognome, luogo e data di nascita e l’ingresso al Teatro Ariston avverrà mediante esibizione del biglietto e del relativo documento d’identità. Tutte le informazioni potranno essere trovate all’indirizzo http://biglietteriafestival.com.