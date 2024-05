Sapevate come vengono preparati i famosi hamburger di McDonald’s?

Il canale Youtube “How it’s made” ha svelato come vengono preparati i gustosi panini con hamburger firmati McDonald’s che sono protagonisti del mercato del fast food mondiale ormai da diversi decenni.

Quando scegliamo tra un Big Mac, i nuggets o un McChicken o un McRoyal Deluxe siamo concentrati sul risultato finale diciamo. Ci siamo mai chiesti come vengono preparate queste ricette?

MsDonald’s garantisce che c’è un rigoroso processo di selezione per quanto concerne la qualità delle carni che entrano nella loro fase produttiva. Come mostrato anche da “How it’s made”, poi le carni vengono tagliate a pezzi e private di grasso e cartilagine e ossa per passare in seguito attraverso un macchinario, una sorta di grande macinino.

Il mix di carne che caratterizza i panini McDonald’s è una miscela di manzo e controfiletto, arricchita con sale e pepe, per creare il giusto equilibrio di sapori: l’hamburger deve essere gustoso ma non troppo salato, tantomeno insipido, anche se il piatto viene spesso corredato da salse come ketchup, maionese o senape.

Lo step successivo è collocare questa massa di carne all’interno di appositi stampi-pressa che fanno in modo di realizzare hamburger delle medesime dimensioni e peso e perfettamente rotondi.

Questo è l’ingrediente che poi viene cucinato sulla piastra nei ristoranti delle milioni di sedi McDonald’s. Si tratta di metterli su una griglia appositamente preriscaldata dove vengono girati una volta per lato dagli esperti cuochi. Per effetto dell’elevata temperatura, si impartisce alla carne quella doratura che tutti conosciamo.

L’hamburger così cucinato viene poi trasferito in un apposito armadio che lo mantiene a temperatura, evitando quindi che si raffreddi e che la carne indurisca, in attesa di andare a comporre il panino.

Alla vista di questo video di “How it’s made” molti si sono mostrati scettici definendolo pura pubblicità, altri hanno scritto che si tratterà certamente di un filmato d’archivio e che non riguarda specificatamente la produzione della McDonald’s ma sono gli step generici per l’ottenimento di hamburger seguiti da molte aziende.