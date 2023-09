Satelliti Starlink, ecco come cercarli con il telescopio. Guida, risorse e app online

Guardando verso l’alto, è possibile osservare una fila di luci che sembra un treno tra le stelle, nel cielo notturno. Questa fila di luci non è altro che l’insieme dei satelliti Starlink, utilizzati per offrire Internet ovunque nel mondo, anche in zone remote e senza connessione. Il servizio è ancora limitato, in via di sviluppo e ampliamento, con prezzi non alla portata di tutti.

Space X è l’azienda che invia i satelliti nell’orbita bassa, per questo è facile osservarli, è stata fondata da Elon Musk nel 2002. Su https://starwalk.space/ è possibile leggere il calendario dei lanci dei giorni passati. Oggi 18 settembre, è previsto per 20.38 il passaggio sulla regione Campania. Online è possibile scaricare la mappa della città e visualizzare dove i satelliti passeranno.

- Advertisement -

Cercare i satelliti Starlink con Heavens Above

Il passaggio del 18 settembre dei satelliti Starlink avrà questa direzione: da ovest ad est. Un passaggio che durerà cinque minuti, fatevi trovare preparati con la mappa e, se volete anche con un telescopio medio. Visitate il sito Heavens-Above, selezionate la vostra città in alto a destra, cliccate su “passaggi Starlink”. Troverete le mappe con data e ora scaricabili. Il sito offre anche informazioni sui passaggi di altri satelliti e della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Altre risorse online per trovare i satelliti Starlink

Ci sono altre risorse online da utilizzare per osservare i Satelliti Starlink nel cielo, spesso li segnala anche la nasa. Ecco le varie app, semplici da scaricare.

- Advertisement -

L’app Star Walk 2 ti permette di individuare facilmente gli Starlinks nel cielo. Basta toccare l’icona della lente d’ingrandimento e quindi quella del satellite nella barra di ricerca. Troverai gli Starlinks più recenti nell’elenco “Satelliti principali” e potrai seguire missioni specifiche toccando il nome della missione per ulteriori dettagli. L’app Sky Tonight offre informazioni sulla posizione attuale degli Starlink. Digita “Starlink” nel campo di ricerca, seleziona il satellite desiderato e segui l’indicazione blu sulla mappa del cielo. Se il satellite è sotto l’orizzonte, l’app ti mostrerà quando diventerà visibile nella tua zona. Ci sono vari siti web che ti aiutano a osservare gli Starlink, ad esempio N2YO.com che fornisce informazioni sulla posizione e la traiettoria dei satelliti Starlink, mentre findstarlink.com ti mostra quando saranno visibili in una determinata località.

Non è la prima volta che il treno Starlinks passa sopra i nostri cieli, in rete ci sono diverse segnalazioni e video. A quota bassa, la fila di satelliti è anche rumorosa. Ambientalisti ma anche esperti e scienziati lamentano l’incremento dell’inquinamento luminoso a causa del passaggio Starlink.