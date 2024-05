Scozia: madre di 12 figli ha risolto l’economia familiare a tavola spendendo solo 2 sterline

E come è possibile avere 14 persone ogni giorno intorno alla tavola? Semplice, basta avere 12 figli, proprio come Zoe sullivan, 45 anni, e suo marito Ben di 49. Questa è una delle famiglie più numerose della Scozia.

Sostenere l’onere della spesa alimentare quotidiana per un tale numero di persone sarebbe un’impresa difficile, se non impossibile, per moltissime famiglie.

Zoe Sullivan ha trovato il denominatore comune, in tutti i sensi, da mettere in tavola unitamente a un notevole risparmio economico.

La donna scozzese riesce a mettere in tavola la cena per 14 persone spendendo solo £ 2 a testa.

Come è possibile?

La soluzione sono le patate. Come ha spiegato la donna, con le patate, buone, nutrienti ed economiche, si possono preparare tantissime pietanze. L’unico inconveniente, ha ammesso la donna, è dover sbucciare e tagliare 5 kg di patate per essere sicura che in tavola ce ne siano abbastanza per tutti i 14 commensali.

Ad esempio, come appena presentato sul suo canale Youtube The Sullivan Family, ha preparato salsiccia in casseruola con un costo di £ 1,78 per persona (e con contorno di patate naturalmente). Per questa ricetta occorrono solamente salsiccia, cipolla, fagioli e le amate patate. “Economico e rapido, metti in forno ed è fatta” ha commentato Zoe.