Screening gratuiti per la Giornata della Salute domenica 24 marzo

In collaborazione con Lions Club Roma Parioli e con l’Associazione di Volontari di Protezione Civile SOS-Roma Soccorso, il Municipio Roma II si appresta a fornire screening sanitari gratuiti sulla vista e il diabete nella giornata del 24 marzo, dalle ore 9.00 alle 14.00. Lo scopo è favorire e attuare programmi di prevenzione della salute dei cittadini promuovendo stili di vita sani.

La Domenica della Salute, tra screening gratuiti e colombe di Pasqua

Piazza di Santa Emerenziana ospiterà la Domenica della Salute, iniziativa volta a rafforzare l’impegno di Municipio Roma II nel sostenere la salute e il welfare sociosanitario del territorio. La prevenzione è il primo passo per mantenere sano il proprio corpo. Bisogna spingere i cittadini verso controlli periodici e aiutare economicamente chi ha difficoltà a sostenere i costi di visite ed esami. Inoltre si deve far comprendere alla maggioranza delle persone l’importanza di uno stile di vita sano con attività fisica e alimentazione equilibrata e corretta.

La correlazione tra cibo e malattie quali diabete, obesità, ipertensione, difetti dell’apparato cardiocircolatorio è ormai stata appurata dalla scienza. La cura del proprio corpo deve iniziare subito, prima del manifestarsi di una patologia dalle importanti conseguenze. Durante l’evento della Domenica della salute i partecipanti potranno effettuare uno screening gratuito del diabete e della vista (questo sia per bambini che per adulti). In più ci sarà la distribuzione gratuita di occhiali. Per rendere la giornata più dolce LEO sarà in piazza con le Colombine di Pasqua. Segnate sul calendario l’appuntamento di domenica 24 marzo a Piazza di Santa Emerenziana.