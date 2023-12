Si può utilizzare il cartone nella friggitrice ad aria?

Intorno alla friggitrice ad aria si è creata una vera e propria comunità che spesso veicola informazioni utili anche sulla sicurezza. Però ci sono alcune informazioni dove la precisione è importante, ne vale la sicurezza della propria cucina. Possiamo tornare a casa con del cibo avanzato o una pizza e metterlo con il suo cartone nella friggitrice ad aria? La risposta in tutti i casi è no, lo scrivono i produttori nelle guide tecniche, lo raccontano i numerosi utenti e chef, lo dicono gli esperti di cucina e materiali.

Pericolosità del cartone e altri materiali con fonti di calore molto forte

Purtroppo, il cartone è un materiale infiammabile, anche quando è destinato ad uso alimentare.

Nel caso delle pizze ad asporto, servono appunto per trasportare la pizza a casa, fungono anche da piatto per mangiarle. Servono anche per conservarne il calore, i piccoli buchini laterali servono a far uscire il vapore della pizza fumante.

Il no però non ce lo da il buon senso ma lo stesso produttore. Infatti, la prima cosa da fare è di leggere bene le istruzioni della friggitrice ad aria che avete acquistato. Potreste trovare una frase come questa.

“Non posizionare nessuno dei seguenti materiali nella friggitrice ad aria: prodotti di carta, contenitori di cartone, contenitori di plastica e altri materiali non costituiti da pentole di metallo e vetro adatte al forno”. Tutti i materiali a cui ha detto no il produttore delle friggitrici ad aria sono o a rischio di incendio oppure si sciolgono e possono creare fumo, emanazione di gas oppure rilasciare sul cibo sostanze pericolose.

Il cartone dei surgelati si può mettere nella friggitrice ad aria?

C’è anche un’altra situazione da dover considerare. Il cartone messo in frigorifero per conservare del cibo da asporto o ordinato. Oppure, le scatole da confezioni surgelate, ad esempio quelle delle pizze, cibo che rientra nella nostra guida anche in questo caso.

Il cartone che esce dal frigorifero ha una temperatura molto bassa e può aver assorbito anche dell’acqua che si è ghiacciata. Verrebbe rilasciata sotto forma di vapore o gocce d’acqua a causa del calore, cosa molto rischiosa all’interno di un elettrodomestico.

Una spiegazione più tecnica: rovineresti la perfetta cottura uniforme della friggitrice ad aria

Gli esperti però danno un’altra spiegazione, quella più tecnica e legata alla cottura, forse l’informazione più importante per gli appassionati di cucina con friggitrice ad aria.

La friggitrice infatti fa circolare l’aria calda in tutta la camera per distribuire uniformemente il calore. Con la scatola di cartone, di qualunque forma e spessore, questo flusso d’aria si interrompe portando ad una cottura non uniforme. Insomma, si ha un cibo magari cotto fuori e ancora freddo all’interno.

Insomma, che cosa fare se si ha una bella pizza nel cartone o un cibo da asporto conservato dentro un contenitore di carta? C’è poco da fare, meglio adagiare la pizza o il cibo da riscaldare direttamente nel cestello o in un contenitore adatto. Ancora, preferire fogli di alluminio o carta da forno.