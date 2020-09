Si riparte dal fumetto grazie agli Star Days: il 26 e il 27 settembre in diretta da Perugia

Stanno arrivando gli Star Days, l’innovativo evento ideato da Edizioni Star Comics in nome della ripartenza. Le due giornate del 26 e 27 settembre ricreeranno, infatti, grazie alle opportunità offerte dal digitale, i momenti di interazione tra autori e lettori che, per questo 2020, sono in larga parte venuti meno a causa dell’emergenza sanitaria. Quella offerta dagli Star Days sarà un’esperienza inedita:

in diretta streaming su www.stardays.it dalla sede di Perugia – dove numerosi autori saranno fisicamente presenti in compagnia di ospiti d’eccezione -, i lettori potranno assistere a panel, seguire le sessioni di dedica, collegarsi live con l’autore durante lo sketch.

Non mancherà la possibilità di porre domande e fare interventi. Si potrà inoltre visitare tramite un tour virtuale la redazione di Star Comics, il luogo dove i fumetti prendono forma: dalla redazione alla stampa.

Main Partner degli Star Days, VVVVID

– la famosa piattaforma di streaming video – trasmetterà live la diretta delle due giornate anche sul proprio canale.

Il progetto vuole invitare i lettori a tornare nelle fumetterie e aiutare queste ultime nella ripartenza, senza mai dimenticare il rapporto con il pubblico che è alla base del mondo del fumetto e degli ideali della casa editrice perugina.

Una volta preordinate le copie dei fumetti protagonisti dell’evento presso la propria fumetteria, al lettore non rimane che godersi l’inedito festival partecipandovi comodamente da casa.

L’iniziativa di Star Comics non vuole certo sostituire gli incontri in fumetteria, in libreria o in fiera, ma offrire un’ulteriore occasione di scambio con il pubblico e un supporto ai librai, contribuendo ad avvicinare ulteriormente i lettori a quello che è da sempre il punto vendita principale per i fumetti.

Tantissimi gli autori presenti: Mirka Andolfo, autrice della locandina e del personaggio di Astrid, mascotte dell’evento; Mario Alberti, autore dalla pluridecennale esperienza, che ha stupito pubblico e critica con Il muro, sua opera prima come autore completo, e prossimo all’uscita del secondo volume;

Paolo Martinello, che dedicherà in anteprima il volume di Conan il Cimmero in uscita nel mese di ottobre; Davide Tosello, noto illustratore di giochi da tavolo, che presenterà il primo volume di Blue nella terra dei sogni, moderna avventura fantasy disponibile da settembre; Paola Antista, disegnatrice delle magiche avventure di Sorceline, il cui primo volume arriverà nel mese di ottobre;

Fiore Manni, Michele Monteleone e Ilaria Catalani, gli autori di Mask’d – The divine children, storia a cavallo tra mito e adolescenza moderna in uscita a settembre.

E ancora… verranno presentati due albi di lancio:

in attesa dell’uscita di Bacteria potremmo entrare nella storia post-apocalittica con Paola Barbato, Matteo Bussola e Emilio Pilliu; l’altro albo è firmato invece da Emilio Laiso e anticipa l’uscita di X-O Manowar, in arrivo a ottobre; in esclusiva per gli Star Days, Mirka Andolfo disegnerà la variant cover di Hitorijime My Hero, il manga di Memeco Arii in arrivo in Italia nel mese di ottobre.

Primo manga appartenente al genere boys love pubblicato da Star Comics. L’edizione speciale, in tiratura limitata, sarà disponibile solo per chi aderirà agli Star Days.

Non finisce qui: parteciperanno anche tanti nomi come Antonello Dalena, illustratore di Ernest & Rebecca; Jonathan Dumont e Alberto Ponticelli, gli autori di Urgenza Livello 3; gli autori di Examen Daniele Brolli, Davide Fabbri e Carmine Di Giandomenico. Prenderà parte alle giornate anche Licia Trosi, la celebre scrittrice fantasy autrice della serie Cronache del Mondo Emerso.

Oltre alle interviste e la disponibilità per sketch e dediche, gli autori parteciperanno a talk tematici:

si parlerà di GIOVANI SOGNATORI, un appuntamento dedicato al fantastico come genere per ogni età in cui prenderanno voce Fiore Manni, Davide Tosello, Paola Antista e Antonello Dalena con la moderazione della regina del fantasy Licia Troisi; di visioni e mondo reale parleranno Matteo Bussola, Paola Barbato, Mario Alberti e Jonathan Dumont, moderati dal critico Matteo Stefanelli, nell’incontro intitolato OLTRE LA FICTION; non mancherà il Giappone:

WE CAN BE HEROES

è il nome dell’appuntamento dedicato ai supereroi, antieroi e quasi-eroi a cui parteciperanno Mirka Andolfo, Carmine Di Giandomenico, Emilio Laiso e Deborah Cioccoloni con l’esperta moderazione di Daniele Brolli; MANGA VS ANIME: STAR COMICS VS VVVVID è il provocatorio titolo dell’incontro con Paolo Baronci, Dario Moccia, Cristian Posocco e Filippo Sandri che si sfideranno sotto la moderazione filosofica di Tommaso Ariemma.

Un appuntamento che vuole porre l’attenzione sul mondo del fumetto,

come molti duramente colpito negli ultimi mesi – attraverso la collaborazione e il dialogo. In quest’ottica di ripartenza è centrale la partnership con Baladin: uno dei marchi di birra artigianale più apprezzati nel nostro paese e all’estero.

L’incontro tra le due aziende è nato sulla base di una profonda affinità: tema sul quale avremmo modo di sentire Teo Musso, poliedrico ideatore della birra Baladin, in un confronto con Claudia Bovini, direttrice editoriale e responsabile di Edizioni Star Comics.

Due realtà italiane riconosciute internazionalmente, strutturalmente simili anche se operanti in settori diversi, Baladin e Star Comics hanno unito le forze in nome della ripartenza dando vita all’edizione limitata di lattine di birra disegnate dalla super star del fumetto Mirka Andolfo, disponibili dal 10 settembre su shop.baladin.it.

Saranno tre le diverse etichette speciali che rivestiranno la Baladin Nazionale,

la prima birra 100% italiana. Tre versioni da collezione – in 3.000 esemplari per soggetto – dedicate alle fasi di realizzazione di Astrid, personaggio ideato da Mirka Andolfo per gli Star Days 2020, qui protagonista di un artwork esclusivo.

Onlus partner di questa prima edizione, Emergency collaborerà agli Star Days: sulla piattaforma specializzata CharityStars, si terrà infatti un’asta online di beneficenza che inizierà durante le due giornate e si concluderà il 12 ottobre.

Gli autori presenti doneranno ciascuno una loro opera a sostegno della campagna Nessuno Escluso che aiuta famiglie, anziani, giovani precari, lavoratori penalizzati dalla crisi.

Tra i tanti appuntamenti, domenica 27 ci sarà la prima edizione degli Astrid Awards – Best Fumetteria 2020, riconoscimento che andrà a tre fumetterie che nel corso di questo anno si sono distinte per l’attenzione data alla diffusione del fumetto.

Star Days è un progetto ideato e realizzato da Edizioni Star Comics. Si ringraziano VVVID, Baladin, Emergency, Star Shop Distribuzione, Aquattro e Hotel Giò.