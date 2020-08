Sky Wifi: ecco il nuovo servizio di rete offerto da Sky

Sky ha deciso di debuttare ufficialmente nel mondo della rete, il colosso della telecomunicazione infatti è diventato un operatore di linea fissa. Per garantire i propri servizi Sky Wifi si è originariamente affidata alla famosa rete FTTH (Open Fiber). La rete citata riesce a garantire una elevatissima velocità di connessione, tuttavia alcuni criticano la sua copertura, pare infatti che la rete in questione non abbia una diffusione capillare sul territorio della penisola. Secondo alcune indiscrezioni pare che Sky voglia allargare i suoi orizzonti per garantire un servizio impeccabile in tutt’Italia. Sky infatti si vorrebbe affidare anche alla rete FTTC (Fastweb) ovvero la fibra misto rame. L’ingresso di Sky anche in questo settore potrebbe avere un effetto positivo per i consumatori, è lecito ipotizzare che Sky possa offrire i suoi servizi di rete alla sua fetta di clientela a costi più bassi. inoltre è quasi sicuro che Sky possa abbinare il suo pacchetto televisivo con la connessione per garantire ai propri clienti ulteriori servizi con maggiore efficienza. Per saperne di più non ci resta che attendere ancora qualche settimana, Sky infatti ha comunicato la sua decisione solo pochi giorni fa, riuscirà a stravolgere anche il mondo della rete così come ha fatto con quello della televisione?

I pro e i contro della rete FTTC di casa Fastweb

La scelta di Sky di affidarsi a tale rete ha dei punti di vantaggio e di svantaggio, la rete in questione è più lenta rispetto a quella di Open (parliamo di circa 200 Mb/s). Tuttavia la rete in questione, nonostante sia più lenta, riesce ad espandere in modo notevole la copertura del servizio che vuole garantire Sky. Il colosso però non vuole scendere a compromessi, Sky infatti è intenzionata a sposare entrambe le reti per combinare la velocità alla copertura. Queste, almeno per ora, sono solo voci di corridoio, Sky infatti non ha ancora annunciato qual è la scelta, se sposerà solo una rete o tutt’ e due.

Leggi anche: La connessione più veloce al mondo: scarichi 1000 film in HD in una frazione di secondo