Smart home: dalle soluzioni IoT al wi fi, tutto l’indispensabile

La tecnologia ha conquistato un ruolo centrale negli ambienti domestici, intrecciandosi perfettamente con moltissime operazioni quotidiane: è così che oggi tutto è sempre più smart, inaugurando un’era in cui l’innovazione viaggia a stretto contatto con le persone. Per una vera smart home è essenziale però investire sulle giuste tecnologie: ecco tutto ciò che serve per creare una casa intelligente e dal carattere estremamente funzionale.

L’IoT nella casa smart

La tecnologia consente di installare serrature smart, monitorare gli spazi domestici, impostare la temperatura del termostato o gestire l’accensione degli elettrodomestici. Questa evoluzione risponde alla crescente domanda di comfort e praticità, oltre a soddisfare il desiderio di vivere in una realtà in cui ogni oggetto dialoga con le persone.

Tutto questo è reso possibile dall’IoT – Internet of Things, l’infrastruttura virtuale che connette dispositivi e apparecchiature in rete e fa sì che possano essere gestiti in modalità wireless. La tecnologia IoT è dunque alla base di tutti gli oggetti smart, ed è ciò che li rende connessi, autonomi, intelligenti e facilmente controllabili anche da remoto.

L’IoT ha rivoluzionato la gestione quotidiana degli ambienti e ha permesso a ogni elettrodomestico di essere sempre al servizio dell’individuo, andando a toccare quota 810 milioni di fatturato per quanto riguarda il mercato della smart home, secondo gli ultimi dati diffusi dall’Osservatorio del Politecnico di Milano.

Naturalmente, per assicurarsi un’esperienza ottimale rimane fondamentale anche una rete Wi-Fi altamente performante.

Casa smart: l’importanza del Wi-Fi

Senza una connessione Wi-Fi, i dispositivi IoT non potrebbero funzionare al meglio: una buona rete internet è essenziale per consentire ai dispositivi smart di comunicare senza interruzioni, soprattutto perché, all’aumentare del numero di device connessi, si può verificare un rallentamento nella velocità della connessione.

Per trovare la migliore offerta wi fi per la casa è possibile procedere a una comparazione delle proposte dei principali provider affidandosi a portali specializzati come Facile.it, che permettono di effettuare il confronto direttamente online, in modo semplice e veloce.

L’iter, che in questo caso non può che contemplare le connessioni FTTH (Fiber to the Home), aiuta a selezionare la soluzione più performante e conveniente, capace di garantire una perfetta copertura, bassi tempi di latenza e una larghezza di banda sufficiente a sostenere tutti i dispositivi connessi alla rete.

Il ruolo del router

Anche il router può fare la differenza sulla qualità del Wi-Fi: per una connessione fluida e senza interruzioni, è importante posizionarlo in un punto strategico, assicurandosi che tutti gli smart device siano coperti ed evitando le cosiddette “zone morte”, che potrebbero ostacolare la qualità del segnale.

È inoltre consigliabile valutare le caratteristiche del router adoperato e, qualora risulti obsoleto, considerare l’acquisto di un dispositivo di nuova generazione. Una valida soluzione è rappresentata dai router forniti dal provider di internet, i quali, oltre a integrare tecnologie all’avanguardia, garantiscono sempre delle ottime prestazioni.

Smart hub: come rendere la casa davvero intelligente

La casa smart può annoverare decine di dispositivi intelligenti, ma gestirli singolarmente da altrettante app presenti sullo smartphone può essere piuttosto complicato. Per semplificare la fase di controllo, soprattutto in presenza di numerosi smart device, è fondamentale dotarsi di uno smart hub, che consente di controllare contemporaneamente tutti gli apparecchi da un unico sistema centralizzato.

Nel suo modello base, uno smart hub è prevalentemente uno smart speaker, grazie al quale è possibile gestire ogni device da ogni punto della casa semplicemente tramite comandi vocali. Gli smart hub sono molto popolari e offrono funzioni davvero eccellenti, ma all’occorrenza è possibile puntare su hub sensibilmente più evoluti, che offrono sistemi di automazione dal carattere davvero innovativo.

Sistemi di questo tipo permettono in particolare di avere una panoramica completa degli ambienti, di impostare delle routine di pulizia, di monitorare gli spostamenti degli animali domestici e di stabilire degli automatismi che semplifichino il rientro a casa – dall’apertura del garage all’accensione delle luci fino alla riproduzione della playlist preferita. Questi apparecchi aiutano infatti a sfruttare tutte le potenzialità dei dispositivi smart, rendendo gli ambienti più intelligenti e su misura delle persone.