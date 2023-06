Sonia Bruganelli sulla tragedia di Giulia Tramontano: parole dure

La tragedia di Giulia Tramontano, la giovane barbaramente uccisa dal compagno incinta di 7 mesi, ha colpito tutti. Anche le giovani generazioni sui social hanno speso parole d’affetto e solidarietà verso la ragazza che non ha compreso il pericolo a cui era esposta. Un evento che sta facendo discutere e che in modo trasversale ha coinvolto tutti.

Sonia Bruganelli, opinionista del GFVIP, e molto attiva sui social ha scritto un post che invita alla riflessione. La moglie di Bonolis punta il dito sui genitori che spesso si schierano dalla parte di figli senza oggettivare le situazioni. In tal modo non si permette ai ragazzi ad imparare a gestire le relazioni e a accettare no e critiche. Sonia è convinta che è importante insegnare il rispetto della vita:

- Advertisement -

“Giulia potrebbe essere mia figlia ma potrebbe essere anche la fidanzata di mio figlio. Insegniamo ai nostri figli maschi il rispetto per la vita ma insegniamogli anche il coraggio di ammettere a se stessi e agli altri di non essere in grado di gestire sentimenti e responsabilità”. Parole che hanno lasciato il segno e che hanno suscitato anche una serie di reazioni e commenti. Sonia Bruganelli ha poi aggiunto: “Scappare e annientare il ‘problema’ è la scelta più facile solo per i vigliacchi e i pavidi.“

Sonia Bruganelli: “Smettiamo di difenderli”

Come madre di un figlio appena maggiorenne Sonia invita a riconoscere gli errori dei propri figli, difenderli in modo esasperante non li aiuta a crescere e ad affrontare alcune dinamiche che la vita inevitabilmente pone:

- Advertisement -

“Smettiamo di difendere i nostri figli a prescindere da quando sono degli studenti. Hanno sempre ragione, c’è sempre una scusante, non è mai colpa loro, perché incolpare loro sarebbe ammettere a noi stessi che non stiamo facendo un buon lavoro come genitori”. Ha poi concluso: “Insegniamo ai nostri figli maschi a vincere la paura di avere paura e a non cercare sempre un alibi per i propri errori. Questa mattina sono addolorata, indignata ma sono anche molto, molto preoccupata”.