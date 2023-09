Sophie Codegoni e Basciano crisi in corso? Le indiscrezioni

Genitori sono da qualche mese della piccola Celine Sophie Codegoni e Alessandro Basciano starebbero vivendo un momento di coppia decisamente difficile. I due si sono conosciuti nella casa del GFVIP e subito dopo la fine del reality hanno dimostrato di voler rimanere insieme.

Hanno fatto progetti di vita in comune e lo scorso anno Basciano ha sorpreso la Codegoni chiedendole di sposarlo sul red carpet di Venezia. In seguito Sophie è rimasta incinta e i due hanno condiviso i mesi di gestazione sui social. Quando è nata Celine si sono mostrati più volte insieme con la piccola rivelando di volersi bene. Da qualche settimane sembra che fra i due ci sia qualcosa che non va.

Già ad inizio estate si è parlato di un distacco tra i due. D’incomprensioni caratteriali. Sophie e Basciano avevano infatti smesso di seguirsi suoi social. Dopo i vari rumors i due ex gieffini hanno smentito la crisi e hanno parlato di una semplice lite fra fidanzati. Lite che è andata oltre il previsto dato il carattere forte d’entrambi. In questi giorni sembra ripetersi la storia.

Basciano non segue più Sophie e la madre sui social

Secondo quanto è emerso in queste ultime ore sembra che Basciano non segua più sui social la compagna e neanche sua madre Valeria Pasciuti. Un gesto palese che conferma che fra i due ex gieffiini qualcosa non va. A confermare la presunta crisi anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che è certo dei conflitti in corso della coppia:

“Momento di grande crisi. Come vi dissi a malincuore non vedo futuro per la coppia anche se c’è stato e c’è sentimento ma sono troppo diversi e litigarelli”. Ora si attendono solo gli annunci ufficiali.