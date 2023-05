Sophie Codegoni è mamma: ecco come si chiama la piccola

Sophie Codegoni, appena 21 anni, è mamma! La giovane influencer nota al pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne e in seguito al Grande Fratello Vip ha dato alla luce la sua bambina. Mamma e figlia stanno bene e al loro fianco c’è sempre stato Alessandro Basciano, già papà di un bambino.

Alessandro e Sophie si sono conosciuti nella casa di Cinecittà e nonostante i vari alti e bassi appena usciti dal reality hanno fatto progetti a lungo termine pensando anche alla convivenza. Poi lo scorso autunno, sul red carpet del Festival di Venezia l’ex tentatore ha chiesto alla Codegoni di sposarlo. Da quel momento la loro vita è stata un crescendo d’emozioni visto che dopo qualche settimana l’ex tronista ha annunciato la dolce attesa.

- Advertisement -

Felice come tutte le neo mamme Sophie ha mostrato alcuni tratti della piccola. Céline Blu, questo è il nome scelto per la bambina e recentemente spoilerato d’Alfonso Signorini. La prima foto a tre condivisa sui social è stata accompagnata da una didascalia che rivela tutta la gioia del momento: “Non ci sono parole per descrivere la gioia, l’emozione e la felicità che ci hai donato…mamma e papà ti amano da morire. La nostra Céline Blue”.

Sophie Codegoni: “Desidero tanto diventare mamma!”

In passato Sophie Codegoni ha rivelato che il suo desiderio più grande era quello di diventare mamma. Ora grazie all’amore infinito che prova per Basciano ha realizzato il suo sogno e oggi tiene stretta tra le braccia la sua piccola.

- Advertisement -

Presto la neo famiglia tornerà a casa e potrà vivere appieno questa nuova avventura: impegnativa per entrambi, ma anche ricca di tanto amore e affetto. Celine sarà sicuramente molto amata dai genitori, ma anche dal fratello maggiore: il figlio che Basciano ha avuto da una precedente relazione.