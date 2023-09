Sophie Codegoni lei conferma la crisi: la risposta di lui confonde

Negli ultimi giorni Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno ottenuto l’attenzione dei social. In molti si stanno chiedendo che se fra i due ci sia in corso una crisi e se sono prossimi ad annunciare la rottura. Dopo il no segui di lui al profilo dell’ex gieffina, e la cancellazione delle foto insieme da parte di lei i dubbi sull’addio sembrano essersi trasformati in una certezza.

In queste ore Sophie ha pubblicato una storia dove conferma i problemi con il compagno, ma anche detto che tutto si può risolvere con calma e positività: “Da ieri leggo tante supposizioni, pensieri, prese di posizione completamente infondate e basate sul nulla. Amo condividere con voi i momenti belli e spensierati della mia vita perché credo che il social debba essere un posto leggero e positivo. Tutti noi abbiamo i nostri problemi, momenti difficili e difficoltà da risolvere, sia personali che di coppia. E non vi nascondo che in questo momento io e Ale stiamo affrontando un momento abbastanza delicato della nostra storia che stiamo cercando di superare per il bene della nostra figlia.”

Ha poi rassicurato i suoi fan che sia lei che Ale si stanno impegnando per venirsi incontro: “Tutti litigano, tutti fanno piccoli gesti stupidi ed impulsivi, ma state tranquilli perché con l’amore e la positività tutto si può risolvere. Ci tenevo a dirvelo perché non mi sembrava corretto far finta di nulla davanti all’evidenza”.

Basciano conferma indiretta: il gesto confonde i fans

La Codegoni ci tiene a placare i rumors che la riguardano, per questo ha voluto rivelare la sua versione dei fatti sulla crisi con il compagno. Diversamente l’ex tentatore ha confuso i followers repostando una storia condivisa da Sophie nei giorni scorsi. Nel video si vedono l’ex tronista che gioca con l’hula hop con un amico.

Un mood decisamente particolare che denota che il video è stato girato dall’ex tentatore. Insomma fra i due le cose sembrano andare meglio, ance se per ora non ci sono certezze in merito.