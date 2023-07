Spinaci surgelati in friggitrice ad aria, ecco tutti i segreti

Non bisogna demonizzare gli alimenti surgelati infatti questi avranno spesso gli stessi identici valori nutrizionali di quelli freschi. Per questo motivo pubblichiamo questa piccola guida sugli spinaci surgelati in friggitrice ad aria, ove vi daremo tutte le tempistiche e le temperature esatte per cuocerli al meglio.

Una premessa è d’obbligo però: questa è una preparazione adatta solamente se la vostra friggitrice avrà un cestello che raccoglierà l’acqua risultante dallo scongelamento, per intenderci quelle a cassetto. Una cosa curiosa, cuocere gli spinaci in questa maniera manterrà ancor più sostanze nutritive perché non si disperderanno nell’acqua di cottura.



La cucina è arte

Cottura spinaci surgelati

Per scongelare alla perfezione gli spinaci vi basterà inserire i cubetti di spinaci nel cestello, impostare la temperatura della friggitrice ad aria a 200 gradi e cuocerli per 15 minuti circa. Consigliamo a metà cottura di girarli in modo che vengano scongelati in maniera perfettamente uniforme. I minuti potrebbero cambiare a secondo del modello di friggitrice ad aria che utilizzate.

Ingredienti spinaci surgelati con pinoli e uvetta in friggitrice ad aria

500 g di spinaci surgelati a cubetto

2 cucchiai di olio d’oliva

1 cucchiaio di uvetta

1 cucchiaio di pinoli

Aglio in polvere

Sale e pepe q.b.

Procedimento

Scongelate gli spinaci surgelati seguendo il procedimento sopra descritto. Una volta fatto, strizzateli bene per rimuovere l’acqua in eccesso. Ora mescolateli con dei pinoli (precedentemente tostati in friggitrice ad aria 180 per 4 minuti), l’uvetta sultanina e mescolate bene tutto. Aggiustate di sale e pepe, e trasferite tutto in una teglia in friggitrice ad aria, dando un ultimo giro d’olio di oliva.

Cottura

Impostate la temperatura a 180 gradi e cuocete gli spinaci per circa 5-7 minuti. Toglieteli dalla friggitrice ad aria e serviteli caldi come contorno o come base per altre preparazioni.

Consigli

Potete anche aggiungere dell’aglio in polvere senza esagerare se vi piacciono i sapori decisi.

Volendo anche l’uvetta, che non a tutti piace, può essere considerata opzionale.

