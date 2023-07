Spotify: stop agli abbonamenti su App Store di Apple

Spotify non accetta più il rinnovo di abbonamenti tramite l’App Store di Apple e ha iniziato ad avvisare per email gli utenti interessati.

Perché Spotify non rinnova gli abbonamenti?

Gli abbonati verranno spostati nella fascia gratuita una volta scaduto il periodo per il quale hanno pagato. Potranno riattivare l’abbonamento premium passando dal sito ufficiale. La scelta di Spotify di non sottoscrivere un nuovo abbonamento premium attraverso l’App Store è presto detta: le commissioni ad Apple.

Proprio Spotify è stata una delle principali protagoniste delle polemiche contro la Mela su questo controverso aspetto. Gli utenti coinvolti sono una piccola percentuale del totale. Gli ultimi dati ufficiali dicono che gli abbonati premium sono in totale circa 210 milioni.

Le commissioni di Apple

Apple voleva inizialmente il 30% di commissioni su ogni tipo di transizione effettuata nell’App Store. In seguito ha scelto di dimezzarle per quei servizi in abbonamento continuativo, ma solo dopo il primo anno. Chi si abbonava tramite App Store pagava una quota mensile più alta per compensare. La decisione di Spotify è a favore degli utenti e non della società stessa, che non ci rimetteva nulla in termini economici.