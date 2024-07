Star Wars: Young Jedi Adventures seconda stagione

Disney+ ha rilasciato il trailer della seconda stagione di Star Wars: Young Jedi Adventures, la serie originale animata di Lucasfilm che debutterà mercoledì 14 agosto sulla piattaforma streaming.

Ambientata 200 anni prima de La minaccia fantasma,

durante l’era dell’Alta Repubblica, Star Wars: Young Jedi Adventures segue i giovani Jedi Kai Brightstar, Lys Solay e Nubs mentre studiano le vie della Forza, esplorano la galassia, aiutano i cittadini e le creature in difficoltà e imparano le preziose abilità necessarie per diventare Jedi.

- Advertisement -

La seconda stagione di Star Wars: Young Jedi Adventures segue i giovani mentre continuano il loro addestramento e si imbarcano in missioni ancora più grandi in tutta la galassia. A guidarli c’è il nuovo Padawan di Maestra Zia, Wes Vinik, e il suo astromeccanico R0-M1. Mentre continuano il loro addestramento e crescono nelle vie della Forza, i giovani Jedi viaggeranno su nuovi pianeti con nuovi e vecchi amici e incontreranno avversari come i Gangul, che stanno aumentando le loro fila di pirati…

“Siamo entusiasti di invitare i fan di Kai, Lys, Nubs, e Nash a ritornare nella galassia lontana lontana con la seconda stagione di Star Wars: Young Jedi Adventures” ha detto Michael Olson, showrunner ed executive producer.

- Advertisement -

“In questa seconda stagione i nostri eroi affronteranno sfide avvincenti, daranno il benvenuto su Tenoo al vivace Padawan Wes Vinik e a una nuova classe di giovani e si riuniranno ad amici provenienti da tutta la galassia. Insieme, impareranno importanti lezioni sull’amicizia, sulla compassione e il superamento delle paure. Questa stagione, ricca di cuore e di azione, sarà una corsa emozionante e non vediamo l’ora di condividerla con il pubblico”.

Prodotta da Lucasfilm

in collaborazione con Wild Canary per Disney+, Star Wars: Young Jedi Adventures vede come produttori esecutivi James Waugh, Jacqui Lopez e Josh Rimes di Lucasfilm. Michael Olson è showrunner ed executive producer; Elliot M. Bour è regista supervisore e co-produttore; mentre Lamont Magee è consulting producer. Servizi di produzione a cura di Icon Creative.

- Advertisement -

Tra le voci nella versione originale

di Star Wars: Young Jedi Adventures ci sono JeCobi Swain nel ruolo di Kai Brightstar, Juliet Donenfeld nel ruolo di Lys Solay, Dee Bradley Baker nel ruolo di Nubs, Emma Berman nel ruolo di Nash Durango, Trey Murphy nel ruolo di Taborr/Cyrus Vuundir, Nasim Pedrad nel ruolo di Maestra Zia Zanna, Gunnar Sizemore nel ruolo di Wes Vinik e Piotr Michael nel ruolo del Maestro Yoda.