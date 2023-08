Starfield: 1000 pianeti da esplorare. Informazioni tecniche, peso del gioco e download

Starfield è un videogioco di ruolo che vede tra i suoi sviluppatori Bethesda Softwork, azienda statunitense, e lòa direzione di Todd Howard. Un videogioco super atteso e ricco di rumors che verrà pubblicato il 6 settembre 2023, su Amazon sono già disponibili diversi preordini.

Il colosso e-commerce ha rivelato la data di pre-caricamento del gioco e ha anche fornito informazioni sulle dimensioni effettive del download. Molti di questi dati erano già circolati in rete, il pre-caricamento è il momento in cui Amazon inserisce il videogioco nel proprio server di vendita prima di renderlo ufficialmente prenotabile e scaricabile/acquistabile. Il preload parte già dal 9 agosto 2023, il peso del gioco è pari a 125 GB.

Requisiti richiesti del sistema

Sulla pagina Steam di Starfield sono stati pubblicati i requisiti di sistema ufficiali necessari per l’installazione del gioco sul computer.

Sistema operativo : Windows 10 version 2004 (10.0.19041.0) / Windows 10/11 with updates.

: Windows 10 version 2004 (10.0.19041.0) / Windows 10/11 with updates. Processore : AMD Ryzen 5 2600x, Intel Core i7-6800K / AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K.

: AMD Ryzen 5 2600x, Intel Core i7-6800K / AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K. Memoria : 16 GB di RAM

: 16 GB di RAM Scheda video : AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti / AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080

: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti / AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080 DirectX : Versione 12

: Versione 12 Rete : Connessione Internet a banda larga

: Connessione Internet a banda larga Memoria : 125 GB di spazio disponibile

: 125 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: SSD Required

Versione Xbox Series, edizioni speciali, trama e contenuti

Starfield uscirà sempre il 6 settembre non solo per il PC ma anche per Xbox Series X/S. Per le Xbox sono state create delle edizioni speciali già giocabili alcuni giorni prima l’uscita ufficiale (dettagli su multiplayer.it).

Che cosa piace di Starfield ai critici di videogiochi? Come spiega spaziogames, Starfield è un’ampia e ambiziosa galassia giocabile composta da 1000 pianeti esplorabili. Il videogioco di ruolo è stato annunciato per la prima volta cinque anni fa, nel 2018 in una conferenza, nel 2021 è stato mostrato durante un evento Microsoft.

Bethesda Softworks

Chi ha giocato per primo a Starfield?

Il content creator Parris è forse tra i primi ad aver giocato e rilasciato le prime informazioni importanti su questo gioco dalle dimensioni galattiche. La ricchezza dei contenuti e degli spazi di esplorazioni sono le due caratteristiche fondamentali di Starfield.

Caratteristiche che entusiasmeranno i gamers ma metteranno in difficoltà quanti dovranno scrivere guide, critiche o recensioni in quanto è un gioco molto ampio da esplorare, ricco di sfumature e contenuti, ancora da conoscere alla perfezione.

Dexerto.com però ha segnalato che alcuni fan sono riusciti a mappare già l’intera galassia, insomma, si sono avvantaggiati nella conoscenza del nuovo videogioco in arrivo.