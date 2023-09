Starfield mi ha salvato la vita, una storia raccontata su Reddit

Starfield è un’esperienza di gioco immensa, una delle più attese del 2023, data di pubblicazione ufficiale, 6 settembre 2023, per ora in rete anteprime, video, tanta attesa per possibili anticipi.

Starfield è una storia immensa, ambientata nel 2330, oltre il sistema solare. I giocatori saranno impegnati tra diversi pianeti, più di 1000, battaglie, avventure, obiettivi da raggiungere. Quel tipo di videogioco che tiene incollati allo schermo. Un utente di Reddit, r/Starfield ha raccontato come una notte ad attendere il preordine del gioco gli ha salvato la vita.

- Advertisement -

Un incendio divampato nel cuore della notte

Notte fonda, esplosione in lontananza, le fiamme raggiungono l’abitazione in un minuto. Se non fosse stato in piedi, di notte, a cercare informazioni su Starfield o a giocarci, un giocatore (r/Starfield – tidyckilla) non si sarebbe accorto di nulla. Invece, alle 2.26, oltre a sentire l’esplosione in lontananza, è riuscito ad accorgersi delle fiamme e portare via dall’abitazione moglie e gatto. Rischio certo: inalazione fumo, di fatto dalla casa sono usciti con una leggera ustione. tidyckilla è un utente molto attivo su Reddit, era alla ricerca di preorder e comunque informazioni che riguardano il gioco. Nel suo profilo troviamo le foto dei danni riportati dall’incendio ma anche, nel suo profilo, gadget, videogiochi, personaggi.

La testimonianza diretta

Starfield ha letteralmente salvato la vita mia e della mia famiglia il 1° settembre. Aspettavo questo gioco dalle voci sui marchi del 2015-2016 (non ricordo esattamente quando). In anticipo ho preordinato l’aggiunta premium in attesa di giocare a questo gioco.

- Advertisement -

La notte del 31 agosto ho deciso di restare sveglio e giocare il più a lungo possibile per vivere questo nuovo universo. Alle 2:26 del mattino, mentre giocavo, ho sentito un’esplosione dall’appartamento dei miei vicini al piano di sotto.

Ho messo in pausa il gioco per vedere cosa stava succedendo; quando ho aperto la porta ho visto le fiamme salire lungo le scale fino al nostro appartamento. Ho immediatamente preso mia moglie e il mio gatto, portandoci in salvo con solo lievi ustioni.

Se non fossi stato sveglio ad abbuffarmi di Starfield mi sarei addormentato e saremmo morti tutti per l’inalazione di fumo. Voglio ringraziare questo gioco per aver salvato me e la mia famiglia da un destino orribile.