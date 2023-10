Stati Uniti: stop alle vendite di chip AI in Cina

L’innovazione digitale, l’informatica, l’intelligenza artificiale, la robotica e l’intera sfera tecnologica sono motori fondamentali per il progresso in vari settori. Tuttavia, sorge una crescente preoccupazione riguardo all’abuso di tecnologie all’avanguardia, come i chip di intelligenza artificiale, da parte di paesi accusati di spionaggio e di comportamenti non etici a livello internazionale.

Questo problema è al centro delle continue tensioni tra gli Stati Uniti e la Cina. Mentre da una parte c’è la volontà di fermare l’abuso delle tecnologie avanzate, dall’altra vi è l’importanza di non ostacolare il settore che sopravvive principalmente grazie al commercio estero con l’Asia.

I primi tentativi di controllo delle vendite di chip e semiconduttori alla Cina, le nuove restrizioni

Come riportato da Bloomberg, le tensioni geopolitiche e le restrizioni hanno causato crolli nei titoli legati ai chip in Asia. Inoltre, l’amministrazione Biden è stata criticata per le carenze percepite nei controlli originali sulle esportazioni. Gli Stati Uniti hanno svelato le restrizioni iniziali prima di ottenere il sostegno dei principali alleati, in particolare Paesi Bassi e Giappone, che hanno permesso alle aziende produttrici di attrezzature per chip di quei paesi di continuare a vendere attrezzature avanzate ai clienti cinesi.

Secondo quanto riferito da Bloomberg e Reuters, gli Stati Uniti stanno ora intensificando ulteriormente le restrizioni sull’accesso cinese ai semiconduttori avanzati e alle attrezzature per la produzione di chip. L’obiettivo è impedire al rivale geopolitico di acquisire tecnologie all’avanguardia che potrebbero conferirgli un vantaggio militare.

Contro chi tenta di eludere le regole

Un funzionario statunitense, come riportato da Reuters, ha dichiarato che verranno adottate misure mirate per bloccare le vendite di chip da parte dei produttori americani alla Cina. Sarà prestata attenzione anche a chi tenta di eludere queste restrizioni governative. Questa azione è parte degli sforzi dell’amministrazione Biden per evitare l’esportazione di chip AI in Cina, temendo che ciò potrebbe accelerare lo sviluppo tecnologico in vari settori, non solo nell’informatica e nel software.

Le fonti che hanno riferito su queste restrizioni hanno mantenuto l’anonimato poiché le regole, annunciate a ottobre, non sono ancora completamente definite. Questa mossa non rappresenta solo una divergenza geopolitica ma anche un tentativo di colmare le lacune e rafforzare le norme e gli strumenti di controllo esistenti.

Sul commercio dei chip AI, due potenze tra diplomazia silenziosa e competizione commerciale

Le tensioni commerciali e tecnologiche tra gli Stati Uniti e la Cina stanno influenzando gli sforzi diplomatici tra le due principali economie del mondo. Gli incontri tra alti funzionari dell’amministrazione Biden e le controparti cinesi negli ultimi mesi sono complicati da queste nuove regole, rendendo la diplomazia ancora più complessa.

La portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha espresso l’opposizione della Cina all’uso delle questioni commerciali e tecnologiche come strumento politico e arma da parte degli Stati Uniti.

In tutto ciò, la Cina già da tempo esplora modi per produrre da sé memorie a larghezza di banda elevata e processori di intelligenza artificiale. Senza gli Stati Uniti ha comunque una sua produzione interna e diverse interlocutori come Samsung e altre grandi società (fonte: scmp.com).