Stefania Pezzopane in lacrime a Domenica in: la reazione social di Simone Coccia Colaiuta

Ospite del salotto di Domenica in Stefania Pezzopane è stata accolta dalla sua amica Mara Venier e dall’affetto del pubblico. L’ex senatrice ha parlato della fine della storia con Simone Coccia Colaiuta con cui è stata per 9 anni. I due sono stati molto criticati e non solo per la differenza d’età. Nonostante i pregiudizi si sono amati e Simone, quando era nella casa del Grande Fratello, ha pensato continuamente alla 63enne.

“Dicevano che ero rimbambita, che lui stava con me per soldi”, ha dichiarato commossa Stefania, ribadendo che l’amore con il 39enne è sempre stato sincero. Palesemente provata l’ex senatrice ha spiegato che nell’ultimo periodo non avevano interessi in comune ed erano sempre più distanti, soprattutto mentalmente: “La storia che abbiamo vissuto è stata eccezionalmente bella, ma nell’ultima fase non avevamo più interessi comuni, pur avendo sempre enorme rispetto reciproco. Siccome l’amore va protetto, abbiamo convenuto che non lo stavamo più proteggendo e, piano piano, abbiamo deciso che dovevamo lasciarci con amore, e non farlo consumare.”

- Advertisement -

Ha poi aggiunto: “Non dovevamo far consumare una bellezza che avevamo sempre protetto dalle ostilità”. Il riferimento è a tutte quelle persone che hanno sempre creduto di sapere molto sulla sua vita privata: “Avevano l’arroganza di sapere perché stavamo insieme, ma noi ci amavamo solo. Non facevamo nulla che togliesse ad altri, facevamo la vita che fanno tutti gli innamorati”.

Stefania Pezzopane: “Ci siamo innamorati delle nostre differenze”

Consolata da Mara Venier Stefania Pezzopane non ha nascosto il suo dispiacere, ha amato molto Simone e chiudere una relazione così importante non è mai facile: “Ci siamo innamorati delle nostre differenze, delle nostre emozioni segrete. Io della sua energia, lui della mia saggezza. Abbiamo vissuto situazioni di passione, emozione, divertimento.“

- Advertisement -

“Nessuno ti toglierà l’amore che hai vissuto” le ha detto Mara Venier invitandola a ricordare solo i momenti felici.

La reazione di Simone Coccia

Immediata la reazione di Simone sui social: “Non potendo essere presente in studio, come giusto che sia data la situazione, conoscendo la signora Venier, non posso far altro che complimentarmi ancora una volta per la sua eleganza e il suo sentimento puro che ha sempre nutrito e dimostrato pubblicamente nei confronti miei e di Stefania. Ad entrambe un caro saluto con stima e affetto. Simone”.

Nuovo post di Simone Coccia

https://www.instagram.com/p/CrIkaa4MA60/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

photocredit Simone Coccia instagram