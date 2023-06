Oggi vogliamo condividere con voi una ricetta dall’effetto visivo (e gustativo) da triplo wow, le stelle di pasta sfoglia salate in friggitrice ad aria, perfetti per un aperitivo o un antipasto. Sono facili da preparare e di gran figura, quindi perché non provare a farli per una cena con amici?

Adatte anche per un compleanno o una serata a tema, le stelle di pasta sfoglia non solo sono buone ma sono facilissime da realizzare.

Se volete provare altro ecco anche come fare le Polpette vegetariane di zucchine in friggitrice ad aria.

L’arte della cucina non tramonta mai

Ingredienti stelle di pasta sfoglia in friggitrice ad aria

1 rotolo di Pasta sfoglia rettangolare

70 g di Stracchino

70 g di prosciutto cotto in fetta doppia

Semi di sesamo

latte

Procedimento

Per prima cosa, prendete la pasta sfoglia rettangolare e ritagliate delle stelle grandi con la formina apposita. A questo punto, potete farcite ogni stella con un cucchiaino di Stracchino al centro e un dadino di prosciutto cotto.

Una volta farciti sigillate con l’altra stella di pasta sfoglia, e fate aderire bene i bordi. Un trucco è passare un goccio d’acqua ai bordi, servirà come collante. Spennellate sopra del latte e spolverate i semi di sesamo.

Cottura

Preriscaldate la friggitrice ad aria a 180 gradi e cuocete le stellle di sfoglia salate per 10/12 minuti senza girarli. Quando saranno dorate e croccanti, giratele per soli 2 minuti ancora.

Le tempistiche potrebbero variare in base alla marca della vostra friggitrice ad aria.

Consigli

Con la farcitura potete dar libero sfogo alla vostra fantasia e farcirli anche con salame, Philadelphia, salmone.

Farcite le stelle di sfoglia con gli ingredienti che preferite, ma non esagerate con la quantità: se metterete troppo ripieno rischierete di far fuoriuscire il tutto durante la cottura.

Potete anche congelarle e utilizzarle al momento.

