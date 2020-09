Su Disney+ nel 2021 arriverà un nuovo dottore

Disney+ ha annunciato che nel 2021 arriverà un nuovo dottore sulla piattaforma di streaming. La serie Doogie Kameāloha, M.D. (titolo di lavorazione), una rivisitazione della popolare serie della ABC Doogie Howser, è stata ordinata e l’inizio della produzione è previsto entro la fine di quest’anno. Kourtney Kang (Fresh Off The Boat, E alla fine arriva mamma) sarà la sceneggiatrice e produttrice esecutiva per 20th Television.



Ambientata nelle odierne Hawaii, la comedy composta da 10 episodi

segue Lahela “Doogie” Kameāloha, una ragazza di 16 anni di razza mista, che si destreggia tra una carriera medica appena avviata e la vita da adolescente.

A guidare Lahela (ma anche a complicare le cose) ci pensa la sua famiglia, inclusa la madre irlandese dal forte temperamento, che è anche il suo supervisore all’ospedale, e il padre di origini hawaiane che fatica ad accettare il fatto che la figlia non sia più la sua bambina.





“Trent’anni fa, un giovane prodigio della medicina ha conquistato il mondo, lasciando un forte impatto nella cultura pop”, ha dichiarato Ricky Strauss, president, Content and Marketing, Disney+. “Kourtney e il team di 20th Television hanno creato una versione molto attuale di questa property così amata che farà breccia nel nostro pubblico globale di Disney+. Non vediamo l’ora di presentare al mondo la nuova Doogie!”.



“Doogie Howser è amata da tutti nei nostri studi, quindi sapevamo che se avessimo voluto reinventarla per una nuova generazione, avremmo dovuto avere la benedizione e la partecipazione della famiglia Bochcos e di un creatore che avesse un’idea nuova e fresca che ci facesse intraprendere questo progetto”, ha commentato Carolyn Cassidy, president, 20th Television.

“La visione di Kourtney per il personaggio è così ispirata che non vedevamo l’ora di collaborare di nuovo con Melvin e Jake, e Disney+ è esattamente la casa giusta per questa idea. Non potremmo esserne più entusiasti”.





In onda per quattro stagioni sulla ABC dal 1989 al 1993,

Doogie Howser vedeva nel cast Neil Patrick Harris nei panni dell’iconico dottore. La serie di grande successo ha catapultato Harris nello star system televisivo e ha fatto diventare il termine “Doogie Howser” sinonimo di piccolo genio.



Doogie Kameāloha, M.D. è scritto e prodotto a livello esecutivo da Kourtney Kang e prodotto da 20th Television, come parte dei Disney Television Studios. Jake Kasdan e Melvin Mar sono i produttori esecutivi mentre Dayna and Jesse Bochco sono i produttori della serie comedy.

