Superbollo auto: quanto costa, chi lo paga e la modalità di pagamento

Il superbollo, come suggerisce la parola, è un bollo maggiorato che si paga se si è in possesso di auto con alta cilindrata. La maggiorazione, si applica ai veicoli di potenza superiore ai 185 kw, in circolazione dal 2012. In misura minore, si applica anche ai veicoli con potenza superiore ai 225 kw in circolazione da una data antecedente al 10 novembre 2011.

Quanto costa?

La maggiorazione ammonta a 20 euro per ogni kw di potenza per i veicoli oltre i 185 kw. Per i veicoli con potenza maggiore ai 225 kw, in circolazione da prima del 10 novembre 2011, la maggiorazione è di 10 euro per ogni kw di potenza in più.

Il superbollo va pagato per 20 anni a partire dalla prima immatricolazione del veicolo, ma ci sono alcune riduzioni: dopo 5 anni dall’immatricolazione, vi è una riduzione del 40%; dopo 10 ani del 70%, dopo 15 anni dell’85%. Per conoscere l’effettivo ammontare, si può utilizzare questo link.

Chi deve pagarlo?

Oltre al proprietario del veicolo, deve pagarlo anche l’acquirente con patto di riservato dominio, l’usufruttario e l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.

Chi non lo paga?

È esonerato, invece, chi vende il veicolo prima della scadenza del bollo, chi ha l’esenzione, chi può usufruire dell’interruzione del pagamento delle tasse automobilistiche. Inoltre, non deve pagarlo nemmeno chi possiede un veicolo ritenuto storico dai criteri dell’Agenzia delle Entrate.

Modalità di pagamento

Il bollo auto, ed ovviamente anche il superbollo, deve essere pagato tramite la piattaforma digitale PagoPa. Si può fare online, su sito o applicazione mobile, oppure presso gli uffici postali, filiali bancarie, sportelli bancomat abilitati, punti SISAL e Lottomatica. Allo sesso modo del bollo, anche il superbollo va pagato ogni anno, e la scadenza è il giorno di immatricolazione del veicolo.