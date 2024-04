Sveliamo il segreto per rimanere in forma a qualsiasi età

Stanchi di apparire fuori forma e dimostrare più anni di quelli che avete? È arrivato il momento di cambiare le vostre abitudini e seguire i consigli dell’esperto di salute JJ Virgin. Se applicati ogni giorno si potranno raggiungere gli obiettivi prefissati in pochissimo tempo indipendentemente dall’età. L’importante è essere determinati e consapevoli che ci vorrà impegno e perseveranza. Una volta convinti di volere il cambiamento in meglio si può iniziare. Non rimarrete certo delusi dai risultati.

Come ritrovare la forma fisica con quattro nuove abitudini

Alimentazione e attività fisica, tutti noi sappiamo che sono indispensabili per poter vivere in un corpo sano e forte. Frutta e verdura più movimento permettono di migliorare la forma a qualsiasi età. Non rimaniamo, però, nel vago. Approfondiamo i consigli che JJ Virgin – esperto di salute e di fitness – ha condiviso per permettere a chiunque di riprendere in mano la propria vita.

Il primo consiglio è muoversi ogni giorno compiendo un adeguato numero di passi. Nessuno chiede, dunque, di passare ore in palestra ma solo di camminare, alzarsi dalla sedia e passeggiare. L’obiettivo dovrebbe essere di 8.000/12.000 passi al giorno. Una volta acquisti l’abitudine e fortificato il corpo si potrà passare ad un allentamento di resistenza per migliorare la salute cardiovascolare.

Con riferimento all’alimentazione il consiglio è di mangiare proteine per un minimo di 30 grammi per pasto. Le proteine aiutano a bruciare i grassi, a ridurre la fame e aumentare i livelli di energia. In più sostengono la crescita muscolare e aiutano a bilanciare lo zucchero nel sangue. Infine, di vitale importanza è costruire i muscoli e impedire che oltre alla massa muscolare si riduca anche la densità ossea. Il rischio di osteoporosi è alto, bisogna svolgere un allenamento di resistenza per fortificare la struttura ossea ed evitare un indebolimento generale.