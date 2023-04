Svizzera: guerra ai social media

La Svizzera decide di adottare un progetto che permetterà agli utenti di raggiungere una maggior tutela e godere di trasparenza sui social media.

Svizzera: su cosa verte il progetto?

In Svizzera tira aria di cambiamento. Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni di preparare un progetto di regolamentazione. Il focus del progetto ruota intorno ai social media ed al tema della trasparenza, senza limitare la libertà di espressione. Il Consiglio federale ritiene che la popolazione debba poter esigere trasparenza e beneficiare di più diritti nei confronti delle grandi piattaforme di comunicazione come Google, Facebook, YouTube e Twitter.

Una nuova regolamentazione

- Advertisement -

Il Governo ritiene che siano poco chiari e malamente regolamentati i criteri sulla base dei quali viene deciso chi vede quali contenuti non sono trasparenti. Inoltre gli utenti avrebbero una posizione debole nei confronti delle grandi piattaforme, libere di bloccare l’account o cancellare i contenuti da esso pubblicati. Al momento gli utenti non possono difendersi da tali misure. Gli utenti dovrebbero poter richiedere alla piattaforma di valutare il provvedimento messo in atto.