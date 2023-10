Svolta epocale nella ricerca dermatologica: arriva la pelle umana stampata in 3D

Le malattie dermatologiche possono causare notevoli disagi, ma una nuova iniziativa della Miguel Hernàndez University di Elche ha raggiunto nuove vette nella ricerca biomedica. Hanno creato una pelle umana in 3D con un sistema nervoso sensoriale.

Questo non è solo un passo avanti nella sostituzione della pelle danneggiata ma una rivoluzione nello studio di come le malattie dermatologiche influenzino il sistema nervoso della pelle, affrontando i meccanismi molecolari sottostanti.

- Advertisement -

Con quest’innovazione, si aprono nuove prospettive per la comprensione e il trattamento delle malattie cutanee, migliorando la qualità di vita di molte persone.

Tutti i risultati importanti della pelle umana realizzata con stampa 3D

Il progetto guidato dalla dottoressa Asia Fernandez rappresenta una svolta epocale nella ricerca medica, consentendo la creazione di una pelle umana in 3D con un sistema nervoso sensoriale.

- Advertisement -

Questa innovazione unisce artificialmente il sistema nervoso e sensoriale, aprendo le porte a una serie di ricerche scientifiche cruciali. Una delle applicazioni principali riguarda il prurito causato da malattie come la psoriasi, offrendo la possibilità di studiare e comprendere a fondo questo disturbo dermatologico.

Si riducono così test su animali di farmaci e cosmetici

Inoltre, questa pelle artificiale potrebbe essere utilizzata per testare prodotti chimici, farmaci e cosmetici senza la necessità di condurre test su animali, in quanto è in grado di replicare le reazioni cutanee umane in laboratorio.

Il team di ricerca ha già dimostrato come il sistema nervoso periferico influenzi la sensibilità cutanea, aprendo la strada a interventi chirurgici o medici mirati.

Questa scoperta rappresenta una valida alternativa all’approccio tradizionale di prelievo di pelle da altre parti del corpo per trattare gravi danni cutanei causati da malattie o ustioni, offrendo nuove prospettive nel campo della medicina dermatologica.