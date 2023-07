Tagliata di petto di pollo in friggitrice ad aria, usa questa marinatura e sarà morbidissimo

Il segreto per ottenere una tagliata di petto di pollo succulenta e gustosa? La friggitrice ad aria. Se stai cercando un modo veloce e sano per preparare il pollo, la friggitrice ad aria è la soluzione perfetta. Con la sua capacità di cucinare i cibi senza l’aggiunta di olio o grassi, è una scelta ideale per coloro che vogliono godersi un pasto delizioso senza sensi di colpa.

Hai mai provato a marinare il petto di pollo prima di cuocerlo? È un passaggio fondamentale per aggiungere sapore e tenerezza alla carne. Io personalmente ho fatto marinare i miei petti di pollo tagliati a metà in una miscela di olio, succo di limone e spezie aromatiche. Questa marinatura ha reso la carne tenera e succosa, pronta per essere cotta nella friggitrice ad aria.

La friggitrice ad aria funziona mediante il circolo di aria calda ad alta velocità intorno al cibo, creando una croccantezza dorata senza bisogno di olio. Ho cotto i petti di pollo interi a 200°C per circa 20 minuti, girandoli a metà cottura per assicurarmi che fossero cotti uniformemente da entrambi i lati. Il risultato? Una tenera e succulenta carne.

Una volta cotti, ho tagliato i petti di pollo a fette, conservando i deliziosi succhi di cottura. Ho condito le fette con i succhi stessi, aggiungendo un pizzico di sale per esaltare i sapori. Poi le ho disposto su un letto di rucola fresca, pomodorini succosi e scaglie di parmigiano. Il contrasto tra la calda tagliata di pollo e gli ingredienti freschi e croccanti ha reso il piatto un’esplosione di sapore.

La cucina è arte

Ingredienti tagliata di petto di pollo in friggitrice ad aria

2 petti di pollo tagliati a metà (circa 1 kg)

4 cucchiai di olio evo

Succo di 1 limone

Spezie a piacere (ad esempio, aglio in polvere, paprika, origano, pepe nero)

Sale q.b.

Rucola fresca

10 Pomodorini ciliegino

Scaglie di parmigiano q.b

Procedimento

Inizia preparando la marinatura per il pollo. In una ciotola, mescola l’olio d’oliva, il succo di limone e le spezie a piacere. Puoi aggiungere aglio in polvere, paprika, origano, pepe nero o altre spezie che preferisci. Mescola bene per combinare gli ingredienti.

Metti i petti di pollo nella marinatura, assicurandoti che siano completamente ricoperti dalla miscela. Lascia marinare in frigorifero per almeno 30 minuti, ma se hai più tempo a disposizione, puoi lasciarli marinare anche per un paio d’ore per ottenere un sapore più intenso.

Cottura

Prepara la friggitrice ad aria impostando la temperatura a 200°C. Prendi i petti di pollo marinati e posizionali nella friggitrice ad aria. Cucinali per circa 20 minuti, girandoli a metà cottura per assicurarti che siano cotti uniformemente da entrambi i lati.

Mentre il pollo cuoce, prepara il letto di rucola, pomodorini e scaglie di parmigiano su un piatto da portata, ti consiglio un tagliere.

Una volta cotti, trasferisci i petti di pollo su un tagliere e lasciali riposare per qualche minuto. Poi tagliali a fette sottili e trasferiscili sul letto di rucola.

Condisci le fette di pollo con i succhi di cottura che si sono formati nella friggitrice ad aria. Aggiungi un pizzico di sale per esaltare i sapori.

Servi la tagliata di petto di pollo in friggitrice ad aria immediatamente e gustala mentre è ancora calda.

Questa ricetta ti permetterà di ottenere una tagliata di petto di pollo succosa, croccante e piena di sapore, grazie alla combinazione della marinatura e alla cottura in friggitrice ad aria.

La friggitrice ad aria è un’opzione fantastica per chi desidera godersi il pollo in modo più sano. Cucinando senza l’aggiunta di olio, si riduce notevolmente l’assunzione di grassi, rendendo il pasto più leggero e adatto a una dieta equilibrata. Inoltre, la cottura rapida ed efficiente della friggitrice ad aria ti permette di risparmiare tempo prezioso in cucina.

Oltre alla tagliata di petto di pollo, la friggitrice ad aria può essere utilizzata per preparare una vasta gamma di piatti gustosi. Puoi cuocere patatine croccanti, verdure grigliate e persino dolci sani. La versatilità di questo elettrodomestico ti permette di sperimentare con nuove ricette e di creare piatti deliziosi per tutta la famiglia.

