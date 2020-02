Tampone coronavirus: cos’è, come funziona e quanto costa

Come si effettua il test per il Coronavirus? Ecco tutto quello che c'è da sapere

Per poter diagnosticare in modo certo il contagio da coronavirus, si utilizza il tampone faringeo, che viene effettuato dagli operatori sanitari sui soggetti potenzialmente infetti. Il costo del tampone per il Servizio Sanitario Nazionale non è molto elevato, costa alcune decine di centesimi, ma è poi l’analizzarlo che fa elevare il prezzo per la Sanità Italiana. Oltre ad un primo test poi c’è una seconda analisi per appurare con certezza assoluta la positività al virus.

Che cosa è il tampone faringeo?

Il tampone faringeo serve per analizzare la mucosa della faringe. Esso viene effettuato per verificare se ci sia una presenza di virus, o batteri che determinano di solito una faringite o il classico “mal di gola”. Nella faringe, infatti, è più facile rilevare gli agenti patogeni o microrganismi.

Come si effettua il test?

Per effettuare l’esame diagnostico, si preleva del materiale biologico prima sulle tonsille con movimenti prima orizzontali poi verticali e circolari, poi sulla superficie della mucosa tonsillare. Il tampone si presenta come un oggetto simile ad un cotton fioc, quando il sanitario effettua il test dovrà utilizzare anche un altro strumento l’abbassalingua, così da evitare che il cotone sull’estremità del bastoncino possa contaminarsi con altro materiale biologico. L’esame dura pochi secondi e non provoca nessun dolore al paziente.

Come si analizza il tampone faringeo?

Il tampone, poi, viene immerso in un gel e trasferito in una provetta. Tale provetta viene poi inviata al laboratorio di analisi, per rilevare la presenza di un agente patogeno tramite l’analisi PCR. Per avere il risultato del tampone servono 4 ore. Poi esistono anche alcuni test rapidi che impiegano 40 minuti.

Coronavirus e tampone faringeo

Il tampone faringeo in caso di sospetto coronavirus viene effettuato presso il domicilio del soggetto. Sono gli operatori sanitari contattati dal paziente attraverso una telefonata al 112 oppure allertati dal medico curante, ad andare presso la dimora del paziente. Inoltre, essi vengono effettuati anche in ambito ospedaliero qualora si ipotizzasse un contagio da coronavirus. Non si tratta comunque di un test fai-da-te: non è reperibile in farmacia o altrove.

Quanto costa un tampone per il coronavirus negli Ststi Uniti?

Fare un test con tampone per il coronavirus può avere costi altissimi negli Stati Uniti, parliamo di ben 3.270 dollari anche in caso di assicurazione sanitaria.

