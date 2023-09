Temu: gli esperti sollevano dubbi sulla sicurezza del nuovo e-commerce dai prezzi bassissimi

Una volta avevamo Wish, e adesso c’è Temu, l’e-commerce mobile che offre acquisti online a basso costo. Le sue pubblicità su Facebook ormai sono virali. Arrivata negli Stati Uniti e in Europa ha ottenuto ben cento milioni di download, come succede a tante realtà digitali qualche volta le cose non vanno bene. Che cosa sta succedendo?

L’avviso di Grizzly Reserach

Grizzly Research è una società di analisi di New York sulle società quotate in borsa (PDD Holding è sul NASDAQ). Ha pubblicato un rapporto in cui sostiene che l’applicazione Android Temu contiene spyware e malware nel suo software. Sono virus e funzioni che raccolgono i dati dei clienti nella maniera più pericolosa possibile. In particolare, senza autorizzazione prelevano e condividono la posizione del dispositivo e i suoi file. La comunicazione viene inviata ai server cinese. Grizzly è una società che indaga sui comportamenti negativi delle grandi società digitali, secondo gli esperti Grizzly Reserach Temu ha malware e virus con intenzionalità dei sviluppatori.

Da chi è sviluppato Temu

Grizzly sostiene che il team di sviluppo di Temu è già conosciuto per aver creato app ricche di malware. Parliamo degli ingegneri di Pindoudoy, un e-commerce molto famoso in Cina e che era presente in Google Play store. Proprio per la presenza di malware è stato sospeso. Temu non è una realtà di ieri, è stata fondata nell’estate del 2022 dalla società PDD Holding. Negli Usa è presente dal 2022, in Europa dal 2023, in nove mesi però è riuscita ad acquisire più di cento milioni di utenti dai due continenti.

Che differenza c’è tra Malware e Spyware, come proteggersi

La notizia dei virus ruba dati di Temu è recente, bisogna attendere la risposta del team di sviluppo dell’e-commerce a questa accusa. Il noto store online, continua a proporre i suoi articoli tramite app, sito ufficiale e anche la pagina Facebook.

Intanto, che differenza c’è tra malware e spyware? Il malware è un termine generico per software dannoso, mentre lo spyware è un tipo specifico di malware progettato per raccogliere segretamente informazioni personali. Per proteggersi, usa software antivirus e antispyware, mantieni il sistema operativo e le app aggiornati, evita download sospetti e clicca solo su link affidabili. Esegui scansioni regolari del computer.